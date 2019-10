Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip 2020?/ “Coppia con Adriana Volpe? Falso!”

Il Grande Fratello Vip 2020 slitta per “il successo” che il prime time ha segnato in queste settimane (almeno secondo la versione ufficiale) e quindi avrà più tempo per mettere insieme il cast, ne farà parte anche Giancarlo Magalli? Nelle ultime ore sono diventate sempre più insistenti le voci riguardo alla sua partecipazione al programma di Canale 5 addirittura in coppia con Adriana Volpe. La notizia aveva già attirato i fan del trash e delle polemiche e liti in tv tanto da arrivare alle orecchie del conduttore che, alla fine, ha pensato bene di prendere la parola sui social e smentire tutto categoricamente e non solo perché nessuno glielo ha proposto ma perché non sono cose adatte a lui alla luce del fatto che sarebbe comunque alla conduzione de I Fatti Vostri fino al prossimo mese di maggio. In particolare, Magalli scrive: “Nessuno mi ha proposto una cosa simile e se anche lo facessero la vedrei molto difficile. Non per antipatia verso altri concorrenti, né per avversione al programma, ma per il semplice fatto che la mia trasmissione I Fatti Vostri va avanti fino a fine maggio e che il mio contratto Rai non mi consente di andare, sia ospite che a pagamento, in programmi della concorrenza. In ogni caso Alfonso Signorini, che è anche un mio vecchio amico, non si è mai sognato di farmi questa proposta. Chiaro?”

ADRIANA VOLPE IN COPPIA CON GIANCARLO MAGALLI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

La smentita è arrivata in piena notte sul suo profilo Facebook per mettere a tacere tutte queste voci riguardo alla sua partecipazione al programma a cominciare dai possibili rumors lanciati dal settimanale Oggi nei giorni scorsi. In molti sono convinti che proprio Adriana Volpe sia il fiore all’occhiello della prossima edizione e in molti ci hanno visto la possibilità che Magalli la seguisse portando all’interno della casa di Cinecittà scontri e diverbi ma così non sarà. Lo stesso Alberto Dandolo aveva lanciato questa possibilità sui social rivelando anche la possibilità che possa prendere parte al programma anche Nunzio Alfredo D’Angieri, detto Pupi, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belize (ex di Nancy Brilli). Sono solo voci quindi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA