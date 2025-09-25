Giancarlo Magalli stuzzica la tv pubblica: “Insistono con Cattelan e Mammucari”. Le frecciate a Mammucari e Ricciarelli.

Da diverso tempo Giancarlo Magalli non è più conduttore di un programma tutto suo, ma lo stiamo vedendo nella seguitissima trasmissione di Caterina Balivo, La volta buona nel ruolo di opinionista. E diciamocelo, gli riesce benissimo! Il presentatore ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita al settimanale Oggi dove ha confessato di partecipare al talk show per fare qualche soldino in più: “Ho conquistato il ruolo di ospite…Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po’ per guadagnare qualche cosa…“.

Non solo, Giancarlo Magalli ha voluto sottolineare alcune cose che non gli tornano rispetto alle scelte di Rai, e non sono mancate le frecciatine. Il conduttore ha criticato il fatto che l’azienda pubblica fa lavorare anche persone che hanno “la fedina televisiva da brivido“, come accaduto per Teo Mammucari. “Dopo sessant’anni so benissimo com’è fatta la Rai: è tanto simpatica e caruccia…Però fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido, tipo Teo Mammucari…”, spiega.

Giancarlo Magalli: “Dopo il linfoma sono spariti tutti“

Giancarlo Magalli non si è risparmiato sull’Azienda Pubblica, dicendo al Settimanale Oggi di non essere d’accordo con alcune scelte, ad esempio quella di inserire Alessandro Cattelan in numerosi programmi: “Hanno insistito per anni con Cattelan, fanno delle scelte che sono anche curiose, da interpretare…“, racconta al giornale. Ma come sta oggi Magalli? Il conduttore spiega che dopo la malattia del lifoma dalla quale è guarito, nessuno gli ha più fatto conoscere i nuovi dirigenti: “Dopo che sono guarito dal linfoma che ho avuto sono spariti tutti, ma soprattutto sono cambiati, e quelli nuovi non li ho mai incontrati…”.

Se pensavate ad uno stop sugli attacchi, vi siete sbagliati. Dopo la frecciata a Rai e Teo Mammucari, Magalli punge anche Katia Ricciarelli. Su di lei ha detto di non essere d’accordo con le rivelazioni fatte su Pippo Baudo, svelando come stanno le cose secondo lui: “Pippo fu operato al San Raffaele di Milano…E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno…Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo…“. Giancarlo Magalli svela che dopo questo episodio la cantante lirica aveva chiesto in fretta e furia la separazione.