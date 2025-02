L’ilarità è di casa a La Volta Buona, complice la simpatia degli ospiti e soprattutto la verve di Caterina Balivo che si diverte non poco nell’ascoltare anche qualche piccola gaffe dei presenti in studio. Nella puntata odierna la conduttrice ha deciso di elogiare il successo dell’ultimo film di Angelo Duro, campione d’incassi al botteghino; per l’occasione ha sottolineato anche la lungimiranza di Amadeus che due anni fa lo scelse per un irriverente monologo al Festival di Sanremo. A scatenare l’ilarità generale nel salotto di Rai Uno è stato però il commento di Giancarlo Magalli che, incalzato dalla conduttrice, ha affermato: “Se conosco Angelo Duro? Pensavo fosse un soprannome di Rocco Siffredi”. A rincarare la dose ci ha poi pensato Luca Dondoni che ha simpaticamente aggiunto: “Se pronunciato come Cristiano Malgioglio allora do ragione a Giancarlo Magalli…”.

Il siparietto su Angelo Duro – campione d’incassi con il film ‘Io sono la fine del mondo’ – a La Volta Buona prosegue con Flavia Vento che ammette di non conoscere l’attore comico e aggiunge: “E’ simpatico, mi ha fatto ridere anche se non lo conoscevo, ha fatto un film al cinema?”. All’interrogativo dell’ex showgirl replica con irriverenza ancora Giancarlo Magalli che alimenta ulteriormente le risate dei presenti in studio: “Sì, è lì che si fanno i film in genere…”. Insomma, tanto brio nello studio di Caterina Balivo questo pomeriggio e non poteva essere altrimenti quando il tema è un campione dell’irriverenza come Angelo Duro.

Dopo le fragorose risate dei presenti a La Volta Buona, Caterina Balivo si è simpaticamente pronunciata in difesa di Flavia Vento dopo la sottile battuta di Giancarlo Magalli; ma forse solo perchè non vedeva l’ora di vederla intonare una delle canzoni di Sanremo 2025. “Non cadere nella trappola di Giancarlo, piuttosto è ora di cantare!”