Giancarlo Magalli come sta dopo il tumore?/ “Manca solo l’ultima tac ma sto bene”

Giancarlo Magalli e le sue condizioni di salute: “Sto bene”

Giancarlo Magalli ha trascorso diverso tempo lontano dai riflettori, dopo che gli è stata diagnosticato un linfoma. Il conduttore lo ha scoperto curando un’infezione ed aveva annunciato a Verissimo di essere guarito.

Ai microfoni di TvBlog, Magalli ha svelato quali sono le sue attuali condizioni di salute: “Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate” svela il conduttore: “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva”. Il volto storico della Rai ha poi raccontato il suo percorso con la malattia: “Mi hanno dato farmaci forti che mi hanno buttato molto giù. Certe sensazioni non le avevo mai provate in vita mia. Avevo le allucinazioni, vedevo cose strane.” Giancarlo Magalli ha scoperto di avere un tumore dopo la fine dell’infezione: “Il linfoma è un tumore che si può curare e pare che io sia guarito, ma bisogna accorgersene in tempo”.

Giancarlo Magalli sul tumore: “Non ho avuto paura”

Giancarlo Magalli, dopo mesi di terapia, è tornato in televisione e ha raccontato il suo lungo percorso con la malattia a Verissimo. Il conduttore ha svelato come sono apparse le prime avvisaglie della malattia: “Siccome ero caduto, pensavo fosse una conseguenza della caduta. Quando ho visto che non passava, ho fatto degli esami e i medici hanno visto qualcosa che non li ha convinti”.

Il volto storico di Rai è stato ricoverato in ospedale per curare un’infezione molto grave, a causa della quale gli è stato diagnosticato un tumore: “Così è venuto fuori che avevo un linfoma davanti alla milza, un tumore che appartiene ad una categoria che si può curare. Infatti, me l’hanno detto subito” ha spiegato Giancarlo Magalli a Silvia Toffanin.

