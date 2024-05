Giancarlo Magalli, come sta oggi?/ “Ecco cosa dissero alle mie figlie dopo la scoperta della malattia…”

Come sta oggi Giancarlo Magalli? Se lo chiedono gli affezionatissimi fan del conduttore, che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con una malattia insidiosa ed affrontare un estenuante percorso di cure. Dopo la battaglia che ha condotto negli ultimi anni contro il linfoma di Hodgkin, ora Magalli desidera tornare alla sua vita di sempre, dimenticare la sofferenza e la paura subentrata dopo l’agghiacciante diagnosi.

“I medici dissero che se non mi fossi curato immediatamente in due mesi me ne sarei andato. A me per fortuna hanno detto una mezza verità, ovvero che era curabile”, raccontò in una intervista Giancarlo Magalli, parlando della malattia. Oggi, fortunatamente, il periodo terribile sembra alle spalle ma il presentatore e la sua famiglia hanno patito le pene dell’inferno.

Anche nei momenti difficili della malattia, Giancarlo Magalli non si è dato per vinto e ha continuato a vivere la sua vita al meglio delle sue possibilità. E’ stata durante il Cantante Mascherato, che il conduttore ha scoperto qualcosa di anomalo. “Pensavamo avremmo fatto solo tre puntate, invece siamo arrivati fino alla finale. È stato impegnativo… Alla fine c’era una stanchezza anomala che mi ha portato a indagare“, le sue parole.

Decisive nel suo percorso verso la guarigione le figlie Michela e Manuela, che lo hanno accompagnato in tutto il percorso di cure, sostenendolo quotidianamente con la propria presenza e il proprio amore. “La loro vicinanza è stata fondamentale, ma quello che mi ha sorpreso è stata anche quella delle mie ex mogli e dei mariti”, ha detto Magalli dopo la malattia.











