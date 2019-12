Giancarlo Magalli contro Chiara Ferragni/ “Non sa fare niente, mercifica se stessa”

Giancarlo Magalli si scaglia contro Chiara Ferragni. Il conduttore, ospite di Tv Talk, commentando la bufera che ha travolto Chiara Biasi, ha sparato a zero contro la regina delle influencer. «Guadagna miliardi ma non sa fare niente», ha dichiarato nel programma di Raitre. Secondo lo showman la moglie di Fedez guadagna soldi mercificando se stessa, ma non sa fare nulla. Accuse pesanti quelle di Magalli, per niente tenero contro l’influencer più trend. «È una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l’immagine, capitalizza e valorizza quella», ha proseguito Magalli. Parole dure, come la metafora che è seguita: «L’immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura… Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio». Poi ha fatto anche una battuta sarcastica in riferimento alla famosa frase di Chiara Biasi (“Per 80mila euro non mi alzo”): «Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita».

GIANCARLO MAGALLI, DURO ATTACCO A CHIARA FERRAGNI A TV TALK

Giancarlo Magalli se l’è presa con Chiara Ferragni, poi ha provato ad arginare la sua uscita chiarendo di non avere nulla contro il mondo degli influencer, pur ritenendo che si debbano veicolare comunque dei contenuti. In effetti il conduttore parla con cognizione di causa, visto che sua figlia lavora in quel mondo. E infatti lo ha fatto presente proprio lui a Tv Talk. «Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta». Il riferimento è a Michela, molto nota e seguita sui social. «L’affitto a mia figlia comunque lo pago io… Mia figlia è un influencer che sta crescendo», ha aggiunto il conduttore. Tornando invece a Chiara Biasi, vittima di uno scherzo delle Iene, Magalli ha commentato la vicenda dopo che la ragazza ha provato – senza troppo successo – ad arginare la valanga di critiche. «Se il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi», il commento del conduttore.

