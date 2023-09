Giancarlo Magalli, duro attacco al Grande Fratello “Programmi così ne vedremo sempre meno”/ “La Tv peggiora”

Giancarlo Magalli: “Ex mogli? Ci siamo voluti bene fino all’ultimo”

Giancarlo Magalli, ospite a Bella Ma’, ha svelato come sia stato il rapporto con le sue ex mogli prima e dopo la separazione: “Sicuramente sia con la prima che con la seconda moglie andavamo d’accordo, ci siamo voluti bene fino all’ultimo. Quindi, non c’era rancore, non c’erano neanche rivendicazioni economiche” assicura il conduttore.

Dal pubblico, il volto della Rai ha svelato come si sono comportati gli amici durante e dopo il cancro che ha dovuto affrontare: “Molti amici non si sono fatti sentire durante la malattia perchè io non ne avevo parlato, non perchè erano cattivi. Io non ho dato pubblicità a questo mio stato di salute, finchè non sono guarito. Quando sono guarito l’ho detto, quindi mentre stavo male lo sapevo davvero poche persone e quelle poche, invece, mi chiamavano e mi venivano a trovare” ammette Magalli.

Giancarlo Magalli ‘boccia’ il GF? “Bisognerà cambiare, innovare”

Magalli, ai microfoni di Bella Ma’, non fa mistero su quale sia il tipo di televisione che predilige e di certo non si tratta del Grande Fratello. Senza fare esplicitamente il nome del reality, il volto Rai ha dichiarato: “La Rai del futuro dovrebbe essere un’evoluzione di quella che stiamo vedendo. ”

E ancora: “Io credo che fra qualche anno, i talent e i vari fratello e fratello grande (fa riferimento al GF ndr.) ne vedremo sempre di meno di quella televisione là; che avrà fatto il suo tempo, il suo compito, avrà soddisfatto quella fascia di pubblico che li predilige, però bisognerà cambiare e innovare. “ Giancarlo Magalli conclude: “Del resto la televisione oggi è molto diversa da quella di tanti anni fa tutto evolve ma, a volte, involve, peggiora. Però poi è il pubblico che decide con il suo voto, l’ascolto, e quindi siccome credo che il pubblico stia migliorando come gusti e cultura anche la televisione sarà guidata, di conseguenza, a migliorare dal pubblico . “

