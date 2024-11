Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, perché hanno litigato? Come sono andate le cose

La questione riguardante il rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ha generato grosse tensioni nella coppia di conduttori negli ultimi anni, almeno fino al momento del chiarimento andato in scena qualche giorno fa a Verissimo su Canale Cinque. E nel talk di Silvia Toffanin sono arrivate finalmente le scuse di Giancarlo Magalli nei confronti dell’ex collega a I Fatti Vostri: “Glielo dico volentieri, chiedo scusa, prima non è capitato, non esageriamo, non l’ho offesa come donna e madre, se invece di lei avessi detto quella frase a un uomo, non si sarebbe pensato all’aspetto sessuale” le parole del presentatore che ha tentato di mettere la parola fine alle tensioni accumulate negli anni.

Tutto aveva avuto luogo con una battuta sarcastica di Adriana Volpe sui 70 anni prossimi al compimento in quel periodo da parte di Giancarlo Magalli, poi però le cose degenerarono con il presentatore che diede della “rompipalle” alla collega, inasprendo un rapporto che nascondeva già abbastanza tensione.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe condurranno un programma insieme?

Qualche settimana fa a Verissimo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno deciso di fare pace pubblicamente, lasciando alle spalle anni di tensioni, con la conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello che si è augurata che la situazione possa essere utile per chi si ritrova a vivere delle problematiche dello stesso genere: “Mi auguro che questo serva a tutte le persone che in qualche modo vivono qualcosa di simile, il problema più grande è che quando metti in giro una voce, questa diventa un telefono senza fili” le parole della presentatrice nel talk di Silvia Toffanin.

E adesso non è da escludere che tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe possa nascere l’idea di condurre insieme un format, utile per riconciliare in maniera definitiva i due: “Io sarei pronta, perché no?” ha detto la conduttrice lanciando la possibilità di rivedere la coppia formata.