Giancarlo Magalli e la grave malattia/ “I segni sono ancora evidenti”

Giancarlo Magalli Da diverso tempo il conduttore di tantissimi programmi di successo è scomparso dalla televisione, ma in pochi sanno che ha dovuto affrontare una malattia che l’ha cambiato costringendolo a restare rinchiuso in casa. Un male che Magalli sta affrontando con il supporto e l’affetto incondizionato della sua famiglia e delle figlie tenendosi lontano dal lavoro anche se gli era stato proposto di fare la voce narrante della nuova edizione de “Il Collegio”, ma po la cosa è slittata visto che la Rai ha voluto Nino Frassica.

Tornando alla malattia, Magalli ha raccontato senza peli sulla lingua la sua malattia dal sito fortementein.com: “i segni della malattia sono ancora evidenti sul mio viso e sul mio corpo. In questi mesi mi hanno chiamato spesso offrendomi ospitate ma ho sempre declinato l’invito. Secondo me i telespettatori si impressionerebbero nel vedermi così magro e sciupato”.

Giancarlo Magalli e la malattia: “sono un uomo fortunato”

A stare accanto a Giancarlo Magalli in questo periodo difficile e complicato della sua vita sono state le due ex mogli Carla Crocivera e Valeria Donati e le due figlie Manuela e Michela. La sua famiglia gli è sempre stato accanto, ogni singolo giorno, dandogli amore, supporto e forza. “Sono un uomo fortunato” ha detto il conduttore che ha raccontato – “non mi hanno lasciato un attimo alternandosi in ospedale giorno e notte. Che ci volessimo bene lo sapevamo, ma la mia brutta avventura ha confermato la forza del legame che ci unisce”.

Infine ha commentato anche la scelta della Rai di sostituirlo come voce narrante de Il Collegio con Nino Frassica: "non è stata una mia scelta, è l'ennesima scelta della Rai che mi ha tolto tutto quello che avevo. Di alcune scelte, però, vedo che si sono già pentiti…".











