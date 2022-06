Giancarlo Magalli è stato ricoverato in ospedale/ Il conduttore ha avuto un’infezione

Giancarlo Magalli è finito in ospedale. Il conduttore di casa Rai, volto notissimo del piccolo schermo, era sparito dai radar dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato, show del primo canale condotto da Milly Carlucci, dove aveva partecipato assieme alla figlia Michela. Cosa è successo? A spiegare l’accaduto è il settimanale Nuovo Tv, a cui lo stesso Giancarlo Magalli ha concesso un’intervista, spiegando di aver dovuto fronteggiare una spiacevole infezione.

Giancarlo Magalli: "Dissi a Pippo Baudo che era una pecora"/ "Ero assicuratore, poi…"

Il 74enne è stato costretto ad un ricovero ospedaliero di qualche giorno, anche se non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quanto accadutogli. In ogni caso, l’ex conduttore de I Fatti Vostri, ha rassicurato circa il fatto di essersi completamente rimesso in forma, e di aver curato il suo problema, e da diversi giorni è a casa ed è tornato subito a lavorare, scrivendo ben tre nuovi quiz che ha già proposto a “mamma Rai”.

Giancarlo Magalli e la figlia Michela/ “Lui maniaco del controllo, scappata di casa…”

GIANCARLO MAGALLI, DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE: IL LAVORO E NEW YORK

Ora Giancarlo Magalli è in attesa di capire se questi progetti si concretizzeranno o meno, alla luce anche della sua ultima esperienza come conduttore de “Una parola di troppo”, show andato in onda su Rai Due nell’autunno dell’anno scorso, che però è stato chiuso per via dei bassi ascolti. In ogni caso, le notizie riportate da Nuovo Tv spiegano la sparizione dai social dello stesso Giancarlo Magalli, che era risultato assente per circa tre settimane dai suoi vari profili pubblici, senza un apparente motivo: evidentemente il conduttore non era in piena forma per poterli gestire o comunque aveva altro per la testa.

Giancalo Magalli e la lite con Adriana Volpe/ Finita in tribunale con una condanna...

Giancarlo Magalli è stato visto di recente anche nelle nuove puntate di Don Matteo, accanto a Raoul Bova, e il conduttore non esclude anche un arrivo a Ballando con le Stelle, sia come giurato quanto come ballerino, alla luce dell’ottima liason con Lilly Carlucci. In ogni caso se ne riparlerà a partire dal prossimo autunno, visto che Giancarlo Magalli è già pronto a lasciare l’Italia per trascorrere l’estate in America, precisamente a New York, con le adorate figlie Manuela e Michela.











© RIPRODUZIONE RISERVATA