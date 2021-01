Giancarlo Magalli “Enrica Bonaccorti era incinta, fu ricoverata”/ “Grande polemica..”

Giancarlo Magalli ospite di Francesca Fialdini ieri pomeriggio ha ripercorso un po’ le tappe della sua carriera tirando in mezzo anche un’amica, Enrica Bonaccorti, che per l’occasione le ha inviato un messaggio video mandato in onda con dei saluti speciali, gli stessi che poi lei ha voluto riproporre anche sui social senza commentare quello che è successo. In particolare, il conduttore ha tirato fuori la questione di quando lavoravano insieme e lei, almeno a detta della conduttrice, fu lasciata fuori dai giochi perché incinta. In particolare, il conduttore si è lasciato andare ad un retroscena del tutto inaspettato svelando: “Era incinta e fece anche una grossa polemica lo disse in diretta. Quella gravidanza ebbe un problema, venne ricoverata d’urgenza in clinica” e poi ha confessato: “Nel 1986 purtroppo ebbe un problema“ svelando che poi no riuscì a portare a termine la gravidanza.

Giancarlo Magalli rivela qualcosa su Enrica Bonaccorti e…

Enrico Bonaccorti aveva già raccontato del dramma vissuto all’epoca e a Repubblica TV aveva svelato di aver sofferto tanto per essere stata mandata via dalla Rai soprattutto perché aveva già fatto due riunioni per parlare della sua conduzione a Domenica In: “È successo che sono stata un po’ spinta fuori dopo l’annuncio della mia gravidanza che fece tanto scandalo. L’ho semplicemente detto nell’ultimo minuto prima di lanciare il Tg1, proprio per non dare troppo peso alla cosa, per eliminare tutto il gossip visto che vivevo con 8 paparazzi intorno… È successa una tragedia. Fui descritta come la Regina che aveva dato l’annuncio ai suoi sudditi, che aveva fatto uso privato del servizio pubblico”. A complicare la situazione fu un malore che la portò ad un aborto spontaneo.



