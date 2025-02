Ogni puntata de La Volta Buona è sempre un bacino inesauribile di aneddoti e retroscena gentilmente offerti dagli ospiti in studio che si cimentano in conversazioni corpose sui temi più disparati. La puntata odierna è stata dedicata nella sua prima parte alla grandezza di Renzo Arbore, all’impero che è riuscito ad istituire nel panorama televisivo: geniale e lungimirante come pochi. Ricordando le sue gesta ad ‘Indietro tutta’, è Giancarlo Magalli a prendersi la scena con una rivelazione inaspettata: “Ero fidanzato con una ‘ragazza coccodè’ nel programma di Renzo Arbore…”. Chiaramente, Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire lo scoop ed ha iniziato un forcing nei confronti del conduttore tentando di ottenere ulteriori dettagli sulla confessione a tinte rosa.

Giancarlo Magalli, da buon gentleman, ha preferito evitare di entrare nel merito della confessione: “Il nome? Non si può dire; lavoravo vicino allo studio di Renzo Arbore dove andava in onda ‘Indietro tutta’ e quindi anche lui era vicino alle ragazze che lavoravano nel mio studio”. Il conduttore quindi – sempre a La Volta Buona – piuttosto che argomentare a proposito di quando era fidanzato con una ‘ragazza coccodè’, ha rivelato un ulteriore retroscena con protagonista Renzo Arbore. “Io gli dicevo: ‘Ma tu hai già le tue ragazze, perchè vieni qui?’, e lui mi rispose: ‘Non è bello razzolare nel proprio orticello…’”.

Caterina Balivo ‘incalza’ Giancarlo Magalli sulla fidanzata del passato: “Vogliamo sapere se era bionda o mora!”

Imperterrita Caterina Balivo a La Volta Buona: “Vogliamo sapere se era bionda o mora!”. Ma nulla da fare, oltre a rivelare di essere stato fidanzato con una ‘ragazza coccodè’ – iconiche showgirl nel programma Indietro tutta di Renzo Arbore – Giancarlo Magalli ha preferito evitare di spifferare ulteriori dettagli sul simpatico ‘scoop’ di gossip: “Difficile dirlo…”. A questo punto, una rassegnata Caterina Balivo, chiude il discorso: “Tanto il nome non ce lo dice, è un gentleman…”.