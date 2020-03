Giancarlo Magalli, ex collega Adriana Volpe/ “Non la odio e non ce l’ho con lei”

Giancarlo Magalli è l’ex collega di Adriana Volpe, la conduttrice ospite della puntata (in replica) di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 28 marzo 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Il conduttore de “I Fatti Vostri” in passato è stato protagonista di una diatriba mediatica scoppiata proprio nel programma di Michele Guardì dove la Volpe era co-conduttrice. Una battuta fatta dalla Volpe ha fatto scoppiare una vera e propria polemica con parole pesanti da parte di Magalli che l’ha definita una “rompip…” e non solo. Successivamente il conduttore rivolgendosi alla ex collega ha pronunciato parole del tipo: “non parlo con le bestie” e “Adriana lavora da 20 anni grazie a una persona sola”. Non solo, durante un’ospitata al programma radiofonico Casa M20, Magalli parlando del futuro della collega aveva detto: “Se la Volpe migrerà al sabato? Basta che migri”.

Adriana Volpe: “Giancarlo Magalli mi ha violentata verbalmente”

Le parole di Giancarlo Magalli hanno ferito tantissimo Adriana Volpe alla stampa ha raccontato di essersi sentita “violentata” verbalmente. Per questo motivo la ex conduttrice Rai ha deciso di procedere per vie legali portando Magalli in tribunale. “Quando tu infanghi la reputazione di una persona, infanghi la credibilità di una persona, in quel momento tu non solo stai gettando fango e odio, tu sfregi quella persona perché insinui il dubbio” ha detto la Volpe che, dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla diatriba scoppiata con il volto noto di Raidue. “Negli anni lui me ne ha fatte tantissime – ha detto la Volpe – lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da gira la ruota e avanti un’altra”. Nonostante tutto dalla casa del GF VIP 4, la Volpe non si è tirata indietro nell’auspicare una possibile riconciliazione con il conduttore anche se ha confessato: “la cosa che più mi ha ferito in questa storia non sono tanto le parole di Giancarlo – ha spiegato -, ma il fatto che esista una Commissione della pari opportunità in Rai e quando io sono andata ad un appuntamento dopo due anni dall’accaduto, e dopo tutti gli articoli sul fatto, mi hanno detto ‘noi non ne sapevamo nulla”.

Giancarlo Magalli: “giustifico e capisco Adriana Volpe”

Intanto anche Giancarlo Magalli sembrerebbe aver fatto dietro front sulla questione “Adriana Volpe”. Ospite de La Settimana Ventura su Rai2, il conduttore ha parlato della lite storica con la ex collega rivelando: “le ho mandato dei messaggi di pace ma lei ha le sue posizioni. Io la giustifico e la capisco. Non la odio e non ce l’ho con lei. Spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo dovrebbe darci maggiore serenità a tutti e due”. Magalli è tornato poi a parlare anche degli otto anni di co-conduzione condivisi con la Volpe a I Fatti Vostri: “abbiamo lavorato insieme per otto anni. Sono stati un po’ faticosi. Quando non vai d’accordo con qualcuno si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. Anche un piccolo difetto prolungato nel tempo diventa insopportabile. Noi abbiamo preso strade diverse, credo che anche lei sia più sollevata. Se ha sparato a zero contro di me? Io sono piccolo, mi scanso e non mi prende. Io ero un po’ più intollerante, lo ammetto. C’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”.



