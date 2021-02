Giancarlo Magalli ex compagno classe Mario Draghi/ “Non faceva mai spia ai prof e…”

Mentre nelle ultime ore Mario Draghi ha ricevuto formalmente l’incarico da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di formare un governo istituzionale accettandolo con riserva in modo da chiudere al più prestola crisi di Governo, a interrogarsi sulla fiducia che potrebbe o meno incassare un esecutivo guidato dall’ex numero uno della BCE non sono solo i partiti. Anche Giancarlo Magalli ha detto la sua su quello che è stato a suo tempo anche un ex compagno di classe: intervistato dall’Adnkronos, il 73enne conduttore e autore televisivo ha speso parole al miele per Draghi, pur manifestando il timore che il suo tentativo possa andare a vuoto.

“Il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro” ha detto Magalli con una punta di ironia, quasi a rimarcare l’abissale distanza esistente tra il neo Presidente del Consiglio incaricato e il resto della classe parlamentare e politica, di maggioranza come di opposizione, che ancora una volta deve ricorrere a delle supplenze tecniche in situazioni di emergenza.

MAGALLI, “DRAGHI? EX COMPAGNO DI CLASSE: NON FACEVA MAI LA SPIA E…”

Nel corso della breve intervista concessa all’agenzia di stampa, Giancarlo Magalli ha fornito pure un suo personale ritratto di Mario Draghi, rievocando i tempi quando come detto entrambi erano compagni di banco: “Lui era intelligente, simpatico e una persona molto corretta”, ha raccontato lo storico volto della Rai, spiegando anche col sorriso che il coetaneo economista e accademico capitolino “non era uno di quelli che faceva la spia al professore”.

E poi ha continuato: “Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita” è stata la chiusa di Magalli che, peraltro, non è stato l’unico compagno di classe illustre di Draghi dal momento che di quel prestigioso gruppo facevano parte anche Gianni De Gennaro, Luigi Abete e Luca Cordero di Montezemolo. Pochi minuti fa, lo stesso Magalli ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook facendo un regalo ai suoi fan dopo aver negato a più testate ricordi e foto d’epoca: pubblicando degli scatti dei tempi della scuola, ha voluto fare un augurio affettuoso al premier incaricato aggiungendo però di essere “consapevole che proveranno tutti a fargli lo sgambetto, poveri noi”.

Da quando si è saputo dell’incarico a Mario Draghi sono letteralmente sommerso da telefonate di giornalisti che mi… Posted by Giancarlo Magalli on Wednesday, 3 February 2021

