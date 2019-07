GIANCARLO MAGALLI/ Giada Fusaro: “mai avuto una relazione con lui ” (La sai l’ultima)

Giancarlo Magalli è uno degli ospiti della terza puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition“, il programma condotto da Ezio Greggio con la complicità di Romina Pierdomenico in onda venerdì 5 luglio 2019 su Canale 5. In questi giorni si è tornato a parlare del conduttore de “I Fatti Vostri” per via di una lettera che ha scritto alla ex moglie Valeria Donati in occasione dell’anniversario di matrimonio. “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina – scrive il presentatore – da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”.

Giancarlo Magalli fidanzata: la smentita di Giada Fusaro

Un ricordo che il conduttore ha amplificato condividendo anche la copertina di Gente che lo ritraeva proprio in compagnia dell’amata ex moglie Valeria con cui ha avuto la famiglia Michela. Giancarlo Magalli ricorda però la moglie con parole davvero commoventi: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme ma ognuno ha fatto le sue scelte e comunque 22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare. Auguri, Valeria, è un traguardo che in qualche modo festeggiamo ancora insieme, noi tre. P.S. Fu sicuramente una bella festa, ma niente di hollywoodiano!”. Intanto Giada Fusaro, la 22enne presenta ex fidanzata del conduttore, ha smentito categoricamente il flirt: “Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai avuto una relazione con Magalli e nessuno si deve permettere di farsi pubblicità sulla mia vita”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: “

Intanto non si placa la querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I due conduttori continuano a pizzicarsi a distanza. A ricominciare questa volta è stato Magalli che, ospite del programma Comedy Central News condotto da Saverio Raimondo su Comedy Central, ha sparato all’immagine di una volpe. Il conduttore de “I Fatti Vostri” non ci ha pensato un attimo generando però l’ennesima polemica considerando anche il commento di Raimondo: “non si spara agli animali, forse a un cristiano sì”. Adriana Volpe ha prontamente replicato: “questa non è ironia, è una minaccia ! Si va a sommare alla battuta : “io non parlo con le bestie“ sempre rivolto a me sulla 7 da Giletti”.



