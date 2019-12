GIANCARLO MAGALLI/ “Gli spasimanti di mia figlia? Ho una maglia che…” (Domenica In)

Sarà Giancarlo Magalli, volto storico dei programmi Rai, ad accompagnare il capitolo di Domenica In dedicato all’oroscopo di Paolo Fox. Il noto conduttore, che già in passato ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, sembra ormai messo da parte la sua atavica battaglia mediatica nei confronti di Adriana Volpe, ex volto della Rai che a partire dal prossimo 10 gennaio farà parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fino a qualche mese fa, alcuni rumors indicavano proprio in Giancarlo Magalli un papabile concorrente, voci poi smentite dallo stesso conduttore, che ha messo fine al gossip con un lungo post sui Social. Secondo Magalli, infatti “i reality sono iniziati con la prima edizione del Grande Fratello, che è stata un vero e proprio evento storico, mediatico e sociale… una bomba!”, ma dalla seconda edizione, venuto a mancare l’effetto sorpresa, “la realtà quasi non c’è più e spesso vediamo commedie recitate anche male!”.

IL RAPPORTO CON LA FIGLIA MICHELA

Giancarlo Magalli è molto legato a sua figlia Michela. In una recente intervista concessa al Maurizio Costanzo Show, Magalli non ha nascosto di essere molto geloso di lei e, condividendo un piccolo aneddoto, ha messo in guardia tutti gli aspiranti spasimanti: “ho una maglietta normale – ha raccontato il conduttore – un capo di abbigliamento che indosso quando conosco i suoi amici, i ragazzi che lei frequenta. Io metto questa maglietta – ha aggiunto Magalli – è molto elegante, e c’è scritto ‘ho una figlia bella, ho anche un giardino, una pistola e una pala’. È un’informazione che do – ha concluso – un atto di gentilezza”. Un legame, quello che lo lega a sua figlia, che oggi appare indissolubile, anche se Michela ha ammesso di non essere una telespettatrice assidua del suo programma: “quando posso lo guardo, solo che quando lui lavora lavoro anch’io. Quando andavo a scuola, ero studentessa, lui diceva ‘non mi guardi mai?'”.

GIANCARLO MAGALLI PRONTO A NUOVE AVVENTURE

Smentita la partecipazione al Grande Fratello Vip, Giancarlo Magalli non ha rinunciato alla conduzione de I fatti vostri, il programma di Michele Guardì che dal 1990 è un appuntamento irrinunciabile per una grossa fetta di telespettatori. Di recente, però, il conduttore ha manifestato il bisogno di buttarsi in una nuova esperienza televisiva, magari un quiz a premi o un programma preservale. “Se mi facessero fare finalmente qualcosa di nuovo, ne sarei felice”, ha confermato Magalli in un’intervistata concessa all’Huffingtonpost.it. “Mi piacerebbe condurre L’Eredità o un altro quiz […] Conduco volentieri I Fatti Vostri: è un programma che mi ha dato tanto, ma ora anche voglia di cambiare […] eppure mi collocano sempre al mattino…”. Per il momento, la Rai non ha ancora accolto la sua richiesta. Parlerà di tutto questo anche nella nuova puntata di Domenica In?



