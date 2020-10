Giancarlo Magalli “Ho avuto 40 colleghe”/ “Sono andato d’accordo con 39…”

Giancarlo Magalli è stato ospite della seconda parte della puntata de La vita in diretta dell’8 ottobre. Con i propri ospiti, Alberto Matano, oltre ad essersi occupato della pandemia, ha aperto il dibattito sulle “donne e potere” sottolineando quando, ancora oggi, siano poche le donne che occupano ruoli di prestigio all’interno della società. Dopo un dibattito sulla differenza salariale e non solo tra donne e uomini sul luogo di lavoro, Alberto Matano ha chiesto un parere a Giancarlo Magalli che ha risposto svelando il numero esatto di colleghe che ha avuto nel corso della sua carriera. “Tu hai avuto molte partner nel corso di questi anni…”, ha detto Matano chiedendo implicitamente un parere al conduttore de I Fatti Vostri. La risposta di Magalli non è passata inosservata al pubblico di Raiuno.

GIANCARLO MAGALLI E IL RAPPORTO CON LE COLLEGHE

Protagonista della televisione italiana da anni, Giancarlo Magalli, in molte delle trasmissioni che ha condotto, ha avuto partner femminili. Conducendo da tante edizioni I Fatti Vostri, inoltre, ha avuto diverse colleghe. Facendo riferimento al rapporto che ha avuto con tutte, per rispondere ad Alberto Matano, Magalli ha detto: “Credo di aver avuto più di 40 colleghe in tanti anni” – ha rivelato il conduttore. “Ho avuto ottimi rapporti con 39. Quindi, tutto sommato, mi dichiaro soddisfatto”, ha poi aggiunto. “Una buona media”, ha poi concluso Matano. Chi sarà l’unica collega con cui Magalli non è andato d’accordo. Il popolo del web ha ipotizzato Adriana Volpe con cui i rapporti non sono idilliaci. Sarà, dunque, la conduttrice di “Ogni mattina” la collega a cui faceva riferimento Magalli?



