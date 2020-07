Giancarlo Magalli/ “I giovani mi conoscono grazie ai The Pills!” (L’Italia con voi)

Volto amato della mattina Rai 2, Giancarlo Magalli oggi sarà ospite della prima puntata su Rai 1 di L’Italia con voi, talk show condotto da Monica Marangoni. Il protagonista de I fatti vostri si racconterà a tutto tondo nel salotto della rete ammiraglia delle televisione di Stato dopo essere stato protagonista di Io e te, show condotto da Pierluigi Diaco. Proprio nel corso di quell’appuntamento, Magalli era tornato sulla sua celebrità social: «Ci sono dei ragazzi, youtubers, i The Pills, che oggi sono famosissimo. Qualche anno fa mi chiamavano per un cortometraggio, avevano un ruolo per me. Gli avevo detto di essere impegnato e di richiamarmi il mese successivo. Poi ad un certo punto ho accettato, perché ci tenevano. Ho fatto questa cosa convinto di fare loro un piacere, ma il piacere lo hanno fatto loro a me: quel corto ha avuto grande successo e molti giovani mi conoscono proprio grazie a quel film dei The Pills». L’episodio in questione risale al 2014, il cortometraggio è intitolato HEPILLSeries: Face Off. Del resto oggi Giancarlo Magalli è molto amato dai giovani ed è sempre più seguito sui social network, dove spesso scherza con i suoi follower, anche se non mancano i post seri per replicare alle indiscrezioni dei portali di gossip…

GIANCARLO MAGALLI OSPITE A L’ITALIA CON VOI

Oltre ai successi del suo I fatti vostri, Giancarlo Magalli recentemente ha potuto festeggiare un altro importante traguardo: al conduttore è stato infatti consegnato il grado onorifico di tenente colonnello dei vigili. Questa la motivazione, riportata da Roma Today: «Per l’impegno profuso nella sua ventennale attività di volontariato a favore del Corpo, evidenziando un notevole senso di appartenenza istituzionale. Attraverso la sua autorevolezza comunicativa, la generosità e la disponibilità dimostrate durante lo svolgimento di servizi emergenziali ha dato lustro e valorizzato l’immagine del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale». Una grande gioia per Magalli, che sui social ha celebrato così: «Sono molto orgoglioso. Grazie al Comandante di Maggio ed a tutti i colleghi.

In attesa del ritorno al timone de I fatti vostri, dunque, potremo rivedere Giancarlo Magalli oggi a L’Italia con voi, dove si racconterà senza filtri. A proposito del suo celebre programma in onda ogni mattina su Rai 2, le indiscrezioni parlano di interessanti novità all’orizzonte: a partire dalla prossima stagione Magalli potrebbe avere al suo fianco un nuovo volto di spicco, parliamo della ballerina Samanta Togni.



