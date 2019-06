GIANCARLO MAGALLI/ Il successo ritrovato con Baudo (Buon compleanno Pippo)

Giancarlo Magalli è uno degli ospiti di “Buon Compleanno Pippo“, la serata evento in onda su Rai1 venerdì 7 giugno 2019 è dedicata al grandissimo Pippo Baudo. In occasione dell’83esimo compleanno del conduttore televisivo e dei suoi 60 anni di carriera, Rai1 ha pensato bene di festeggiare il grande Pippo con una festa televisiva a cui parteciperanno tantissimi amici e colleghi. Personaggi di spicco del panorama artistico italiano che hanno cominciato la loro carriera proprio con Baudo: da Al Bano e Romina Power, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Ficarra e Picone, Fiorello, Giorgia, Michelle Hunziker, Jovanotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Laura Pausini e Anna Tatangelo. Tra questi c’è anche Giancarlo Magalli, conduttore con cui Baudo ha lavorato in diverse occasioni. Come dimenticare che proprio grazie alla trasmissione Papaveri e Papere, dove Magalli era la spalle di Baudo, che il conduttore de I Fatti Vostri è ritornato al grande successo televisivo.

Pippo Baudo: “Papaveri e Papere con Giancarlo Magalli”

A ricordare come è nata l’idea del varietà di successo di Papaveri e Papere è stato proprio Pippo Baudo ospite de I Fatti Vostri su Rai2. “Allora su Canale5 c’era il grande successo del Bagaglino. Allora capo di rete era Giordani. Io e Guardì siamo andati a trovarlo e abbiamo avuto l’idea di fare Papaveri e Papere” ha ricordato Pippo Baudo rivelando che i vertici di allora gli proposero di condurlo con Magalli: “hanno detto, lo facciamo con Magalli. Io dissi ‘non è che l’accoppiata è vincente sicura, è da scoprire e inventare…'”. Magalli in studio ha commentato: “ma come, avevo già 30 anni di esperienze!” con Baudo che ha prontamente replicato: “Aveva 30 anni di ‘basse’ esperienze (ridendo sul luogo gioco dell’altezza di allora, ndr). E poi abbiamo vinto e strabiliato tutto col Foro Italico arredato benissimo”.

Giancarlo Magalli su Adriana Volpe

Ospite di “Comedy Central News”, il format condotto da Saverio Raimondo, Giancarlo Magalli è tornato a parlare anche del caso Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri, infatti, rinviato a giudizio per diffamazioni dalla ex conduttrice, ha detto: “non voglio perseguitarti, ormai le nostre strade professionali si sono separate e la mia, come tu auspichi da anni, si avvia anche verso una serena conclusione. Porta avanti le tue battaglie giudiziarie, ne hai il diritto, vedremo come si concluderanno, ma nel frattempo non avveleniamoci inutilmente la vita, inventandoci veleni e minacce e arricchendo avvocati. Stai serena”.



