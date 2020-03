Giancarlo Magalli in diretta “che ne pensi di Adriana Volpe?”/ “Quella bionda ora…”

Giancarlo Magalli spiazzato da una domanda su Adriana Volpe. Nel corso della puntata de I fatti vostri del 26 marzo, il conduttore è stato preso alla sprovvista da una domanda sulla collega. A rivolgere la domanda a Magalli è stata la madre di Madre Teresa Ruta che, in collegamento, durante la diretta, ha pensato di scoprire l’opinione del conduttore sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Magalli, però, nonostante la sorpresa, non solo ha risposto, ma è riuscito a farlo nel miglior tempo possibile chiudendo immediatamente la questione ed evitando di alimentare nuove polemiche in un momento delicato per tutti e per la stessa conduttrice che ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per la recente scomparsa del suocero.

MAGALLI RISPONDE IN DIRETTA ALLA DOMANDA SU ADRIANA VOLPE: “HA PROBLEMI PIU’ SERI”

Giancarlo Magalli mette da parte i problemi avuti con Adriana Volpe e risponde in diretta ad una domanda sulla collega senza cadere nella provocazione. “Ma cosa ne pensa di quello che ha detto la bionda di lei?”, è stata la domanda che la madre di Maria Teresa Ruta ha fatto a bruciapelo a Magalli. “Ma che mi fa le interviste lei adesso? Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso”, ha prontamente risposto il conduttore facendo indirettamente riferimento alla delicata situazione che Adriana Volpe sta vivendo insieme alla famiglia. La conduttrice, infatti, ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per i problemi di salute del suocero che è poi deceduto poche ore dopo. Magalli, a conoscenza dell’accaduto, tuttavia, non è riuscito a nascondere lo stupore per la domanda che gli è stata rivolta.



