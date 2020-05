Giancarlo Magalli “In Rai entrano tanti imbecilli”/ La battuta a Paolo Fox gela tutti

Pubblicità

Ed è ancora una volta Giancarlo Magalli il vincitore del premio “lingua lunga” o addirittura “sincerità”. Quello che possiamo dire del conduttore è che, sicuramente, non ha peli sulla lingua e non ha filtri e che quando pensa una cosa la dice al momento forse senza pensare nemmeno tanto alle conseguenze. Lo abbiamo visto in tante occasioni in questi anni, storia di Adriana Volpe compresa, e lo abbiamo visto anche ieri durante la prima puntata della settimana de I Fatti Vostri. Il conduttore, sempre più solo in uno studio gigante ancora senza pubblico, era seduto al suo tavolino pronto a collegarsi con Paolo Fox che, dopo un lungo periodo di silenzio, è alla sua seconda settimana in onda con il suo oroscopo. Proprio ieri, all’inizio di una nuova settimana in collegamento per l’astrologo, Giancarlo Magalli è andato a fondo alla questione chiedendo al collega il perché del suo mancato ritorno in studio.

GIANCARLO MAGALLI E LA BATTUTA A PAOLO FOX A I FATTI VOSTRI

E’ stato proprio allora che Paolo Fox si è detto pronto a tornare in studio ma ha rivelato anche che al momento le entrate sono davvero molto contingentate. Proprio in quel momento, Giancarlo Magalli ha subito risposto: “Entrano tanti imbecilli in Rai…”. In quello stesso momento è calato il gelo nello studio (già vuoto) e anche sugli occhi di Paolo Fox che, forse come il pubblico a casa, non ha capito bene se la battuta fosse rivolta a lui, quindi un’offesa personale, oppure a qualche collega di Giancarlo Magalli che in questi giorni continua a lavorare in Rai e quindi, di fatto, entra negli studi tutti i giorni o quasi. Il Comitato ha provato a sdrammatizzare dicendo: “Sta parlando di noi?” e il conduttore si è sciolto in una risata. Era solo una battuta poco felice?



