Giancarlo Magalli/ Intervista a sé stesso da Adriana Volpe alla tv: “Vorrei solo..”

Single e un po’ messo da parte dalla tv, Giancarlo Magalli continua a far parlare di sè e si prepara a tornare in tv per l’ennesima intervista questa volta proprio in casa Rai a Vero e più vero. Il bel programma di Ubaldo Pantani porterà lo spettatore alla scoperta di un Magalli inedito che mostrerà alla tv i suoi ricordi, la sua famiglia, i suoi amici proprio per permettere poi all’attore e “conduttore” di trasformarsi nel suo ospite per quella che possiamo definire una vera e propria intervista a sé stesso. Carlo Freccero lo ha messo un po’ da parte e nella prossima stagione televisiva non solo non sentiremo la sua voce come narratore della nuova edizione de Il Collegio ma per un attimo abbiamo rischiato di non trovarlo nemmeno alla conduzione de I Fatti Vostri. Il programma ha rischiato di chiudere i battenti ma alla fine il gossip e i pettegolezzi di questi ultimi mesi (soprattutto dovuti alla diatriba con Adriana Volpe) hanno fatto bene al programma che rimarrà in onda.

GIANCARLO MAGALLI E LA DIATRIBA CON ADRIANA VOLPE

Giancarlo Magalli avrà modo di raccontarsi questa sera e dire la sua anche sul futuro, ma si volterà indietro per parlare della sua spina nel fianco? Sicuramente il tema di Adriana Volpe verrà sfiorato, soprattutto alla luce delle ultime diatribe anche legali, visto che ormai da un anni i due si colpiscono a suon di frecciatine via social e non solo. Nonostante tutto quello che è successo e le parole della conduttrice, alla fine Magalli è rimasto al suo posto di conduttore mentre lei si è vista portare via il suo programma del sabato nonostante i buoni ascolti. Intanto, la loro diatriba si è spostata dalla tv ai social e dai social al Tribunale anche se, lo stesso Giancarlo Magalli, ha voluto dire la sua sulle presunte accuse di diffamazione che lui ritiene inesistenti. Sempre sui social, il conduttore nei mesi scorsi ha sottolineato: “Vorrei precisare che, a seguito di querela proposta da quella persona, il Pubblico Ministero, cioè colui che dovrebbe sostenere l’accusa, ha chiesto l’archiviazione per inconsistenza dei fatti… Quella persona ed i suoi avvocati hanno fatto opposizione all’archiviazione ed il Giudice per le Indagini Preliminari ha negato l’archiviazione, rimettendo la decisione su un eventuale giudizio al Giudice per le Udienze Preliminari. Quindi non è affatto certo che ci sarà un processo e, se dovesse esserci, non si sa come potrebbe finire, dato che la pubblica accusa non lo voleva nemmeno fare […]”.

IL DIVORZIO DA VALERIA DONATI E IL PRESUNTO FLIRT CON GIADA FUSARO

Quanto è successo con Adriana Volpe, però, non è l’unico nodo alla gola di Giancarlo Magalli. Il conduttore, proprio nei giorni scorsi, si è raccontato a Paola Perego, sempre su Rai2, ammettendo di aver sofferto molto per il divorzio dalla moglia Valeria Donati. I due erano sposati dal 1989 e l’addio per lui fu un vero e proprio trauma. Ospite a ‘Non disturbare’, il presentatore ha raccontato: “Per me fu un trauma, le volevo bene, mi ha lasciato lei. Di colpo la vita ti cambia in peggio, erano vent’anni che stavamo insieme. Ho pianto come un vitello per mesi, ma ci si abitua a tutto“. Proprio alla ex moglie nei giorni scorsi ha dedicato un lungo messaggio social in cui ha lasciato trasparire il suo amore per lei anche adesso che non stanno più insieme. Nei mesi scorsi si è parlato della presunta relazione con Giada Fusaro ma entrambi hanno smentito il gossip. Questa sera il conduttore dirà qualcosa di più? L’appuntamento è fissato per le 23.00 su Rai2 proprio con Vero e più vero.



