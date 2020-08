Giancarlo Magalli/ “Io conduttore di culto? Mai dato il pubblico per scontato”

Giancarlo Magalli – questa sera tra i protagonisti del nuovo appuntamento con Techetecheté – negli ultimi mesi, è stato protagonista di parecchie controversie. Da Adriana Volpe – con un botta e risposta tra Tv e social – a Marcello Cirillo, il conduttore de I fatti Vostri ha fatto più volte sentire la sua voce, smentendo le accuse rivoltegli contro. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali.” ha scritto sulla sua pagina Facebook, annunciando di aver querelato l’ex collega. Ma per tanti che lo criticano, molti si sono anche schierati dalla sua sua parte, come alcune delle colleghe che hanno lavorato al suo fianco e hanno concordato sul fatto che quella di Magalli sia una pungente ironia che usa con tutti. D’altronde il conduttore mette al primo posto il lavoro che svolge in modo indiscutibile, tanto da essere seguitissimo da tanti anni.

Giancarlo Magalli: “In Tv cerco di fare contenti tutti”

In un’intervista dello scorso anno, rilasciata a Rollingstone.it, Giancarlo Magalli è stato definito un “conduttore di culto”. “Sarà segno che sto per morire. – ha scherzato di fronte alla definizione, per poi aggiungere – Il pubblico non l’ho mai dato per scontato. Mi sono sempre chiesto chi è che mi guarda e perché mi guarda. Non ho mai ritenuto che, facendo una certa cosa di successo, bisognasse sempre fare quella. Ho cercato di cambiare.” Così ha poi spiegato: “Anche nei Fatti Vostri, che è un programma immutabile, cerco di dare diversi livelli di lettura. – ha raccontato – Dico certe cose che capiscono solo i ragazzi, certe cose che capiscono solo le nonne. Insomma cerco di fare contenti tutti quelli che mi guardano. Forse, la gente, sente che parlo proprio a loro senza pontificare. Questo forse fa simpatia.” ha infine concluso.



