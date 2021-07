Giancarlo Magalli/ “La Rai è casa mia. Nuovo programma? Credo di meritarmelo”

Giancarlo Magalli è pronto per una nuova avventura televisiva. Dopo la notizia del suo addio (forse definitivo) a I fatti vostri, la trasmissione mattutina di Rai2 che ha condotto con successo sin dagli anni Novanta, Magalli annuncia l’avvio di Una parola di troppo, il nuovo quiz made in Rai che condurrà a partire da novembre tutti i giorni dopo Detto fatto. La fascia, dunque, sarà quella pomeridiana: si tratta di un trasloco importante per il conduttore, da sempre abituato ad andare in onda intorno a mezzogiorno. “La Rai è casa mia”, ha dichiarato Magalli all’indomani dell’annuncio. “Sono contento perché condurre un quiz mi diverte e mi riposa. È una cosa dove non ci sono omicidi e disgrazie, e dopo ventuno anni credo di meritarmelo”. Nella stessa intervista rilasciata il 20 giugno al Giornale, Giancarlo Magalli rivela di essere stato ‘tentato’ più volte da Mediaset. Dopo quasi cinquant’anni trascorsi a viale Mazzini, però, il conduttore non se la sente di traslocare.

Non tutti sanno, infatti, che il celebre volto de I fatti vostri ha esordito in Rai negli anni Settanta come autore di diversi varietà di successo. D’allora in poi è stato un crescendo di successi, culminato nel ’91 quando gli fu affidata la sua prima conduzione. “Da quando ho cominciato la prima edizione nel ’91 insieme a Fabrizio Frizzi, sono passati 30 anni. All’inizio ci davamo il cambio, io Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, Alberto Castagna e Gigi Sabani, quindi lavoravo per mezza stagione televisiva, e il fatto di non essere fisso, mi ha consentito di fare anche altri programmi. Fantastica italiana, I cervelloni, due edizioni di Fantastico, Domenica in, insomma di fare molte altre cose. Invece negli ultimi venti anni con il fatto che la conduzione era interamente nelle mie mani, ho fatto solo quello e alla fine è diventato anche pesante”.

Il futuro televisivo di Giancarlo Magalli

Per questo motivo ha deciso di lasciare, al di là delle speculazioni sui suoi presunti dissapori con i colleghi. Ora è felice di intraprendere questo nuovo, importante progetto: “In questo nuovo format ci sto mettendo molto anche di mio”, racconta. “Comunque dopo aver annunciato di lasciare I fatti vostri ho avuto tantissime richieste, perché evidentemente finché sapevano che ero bloccato in quella trasmissione non mi cercavano”. Si parla di fiction, pubblicità e altri programmi tv. Ovviamente non potrà fare tutto, ma prevede sicuramente di spaziare di più rispetto a una volta… e noi lo seguiremo come sempre.

