Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri?/ “A settembre, qualcuno in questa piazza…”

Sfogo in diretta di Giancarlo Magalli nell’ultima puntata della stagione de I Fatti Vostri. Magalli che, quest’anno, ha avuto come compagna d’avventura Samanta Togni che ha già annunciato l’addio alla trasmissione, ha spiazzato il pubblico di Raidue con delle dichiarazione che lasciano un punto interrogativo sul suo futuro. Giancarlo Magalli è considerato da tutti il padrone di casa dello storico programma di Raidue, ma le sue dichiarazioni, hanno scatenato rumors su quello che sarà il suo futuro come conduttore de I Fatti Vostri. Magalli, dunque, tornerà al timone de I Fatti Vostri con una nuova collega? Ci sarà un clamoroso cambio della guardia? Non c’è ancora nulla di ufficiale anche se Magalli non ha sciolto le riserve nel corso dell’ultima puntata della stagione della trasmissione Rai.

Le parole di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli non svela quale sarà il suo futuro e se a settembre tornerà al timone de I Fatti Vostri. “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà (…). In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà“, ha detto in diretta il conduttore. Dichiarazioni che lasciano un punto interrogativo sulla conduzione dello storico programma di Raidue che tornerà a fare compagnia ai telespettatori a settembre. A condurlo sarà ancora Magalli o ci sarà un cambiamento come si vocifera da qualche settimana sul web? Sull’addio di Samanta Togni, inoltre, Magalli ha detto: “Ci lascia ed è un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei”, precisa Magalli.

