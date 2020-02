Giancarlo Magalli/ Parlerà di Adriana Volpe oppure no? (Settimana Ventura)

Giancarlo Magalli ospite della nuova puntata di “Settimana Ventura“, il programma di calcio condotto da Simona Ventura e trasmesso domenica 23 febbraio 2020 su Rai2. Una presenza quella di Magalli che si preannuncia come una sorta di incontro con la Ventura visto che i due si sono scambiati il ruolo di “narratore” de Il Collegio. Al di là di questo la curiosità del pubblico è tutta puntata sulla possibilità che Magalli commenti la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 4. E’ risaputo, infatti, che tra i due ci siano stati dei problemi che hanno spinto la ex conduttrice de I Fatti Vostri a procedere per via legali. La Volpe, infatti, nella casa del GF VIP 4 più volte ha parlato di quanto subito durante gli anni di lavoro condiviso con il conduttore di Rai2. “Sono stata bersaglio di una certa violenza maschile…L’ho denunciato nella speranza di aiutare altre donne che come me hanno subito oltraggi al lavoro…” – le parole della Volpe che, parlando proprio dei dissidi con Magalli ha precisato – “poteva abbattermi tutto ciò, ma ho reagito…Ho tenuto botta grazie all’affetto della mia famiglia…”.

Giancarlo Magalli incidente in auto: “non si è fatto male nessuno”

Al di là della vicenda Adriana Volpe, recentemente Giancarlo Magalli è stato vittima di un brutto incidente conclusosi nel migliore dei modi. A raccontarlo è stato lo stesso conduttore sui social dove ha postato delle foto della sua auto completamente distrutta con tanto di airbag scoppiata. “Non si è fatto male nessuno, per fortuna”, le parole con cui Magalli ha voluto rassicurare tutto il suo pubblico. Anche Marcello Cirillo, l’ex collega de I Fatti Vostri, ha commentato la notizia dicendo: “è stato un miracolo, l’auto era un catorcio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”. Incidente a parte, Magalli questa settimana è stato protagonista di un altro momento di televisione che ha diviso il pubblico e i social. Durante una puntata de I Fatti Vostri, il conduttore nel presentare i vari colleghi si è lasciato scappare: “Grazie a voi che, pur percependo stipendi da fame, siete anche oggi qui con noi”. Galatone ha subito replicato dicendo: ” ma lavoriamo per passione!” con Magalli che ironizzando ha detto “vergognatevi!”. Poco dopo, il conduttore ha voluto salutare anche i telespettatori dicendo “siete la nostra prima preoccupazione…” per poi precisare, evitando qualsiasi tipo di incomprensione “voglio dire che ci preoccupiamo di farvi contenti ogni giorno”.

