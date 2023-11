Giancarlo Magalli: “Pippo Baudo? Per me è come un fratello”/ “Quella volta che Morandi cambiò idea…”

Giancarlo Magalli, dal duo Fiorello – Pippo Baudo alla storica conduzione de I Fatti Vostri

Ogni pomeriggio in compagnia de La Volta Buona ci regala interviste imperdibili ad alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. Questo pomeriggio a sedersi sul divano è stato il grande Giancarlo Magalli, seguito successivamente da sua figlia Michela. La chiacchierata con la conduttrice è subito partita con il presentatore “costretto” a scegliere tra Fiorello e Pippo Baudo. Sul primo ha raccontato: “Io sono stato il primo animatore di villaggio in Italia? Sì, ero l’unico con un po’ di esperienza. Mi chiamarono per fare una scuola per animatori e Fiorello era uno degli allievi. Se gli ho dato consigli? Non davo lezioni singole, però lui si capiva che era molto predisposto e dotato”.

In riferimento a Pippo Baudo, sia dal punto di vista personale che professionale, Giancarlo Magalli ha speso parole di estremo affetto e stima. “Quanto ci siamo divertiti a Mille Lire al Mese, è stato il primo programma realizzato nello studio dove ora fanno Ballando con le stelle. Con Pippo sono come un fratello, è amico da tanti anni…”. Sull’esperienza al timone de I Fatti Vostri, il conduttore ha invece sottolineato: “Per 21 anni ho condotto I Fatti Vostri? Sì, anche se in realtà sono di più; sommando sono 30”.

Giancarlo Magalli e sua figlia Michela: da Il Cantante Mascherato all’aneddoto su Raffaella Carrà

La presenza di Giancarlo Magalli a La Volta Buona è stata poi impreziosita dalla sorpresa di sua figlia Michela. La giovane è arrivata per accompagnare il padre nella chiacchierata con Caterina Balivo, rivelando ulteriori aneddoti tra vita quotidiana e attività lavorative condivise. “E’ bravissimo con me, sono proprio la cocca di papà quindi non ho nulla di cui lamentarmi. Come è stato stare con lui sotto la lumaca a Il Cantante Mascherato? Alla fine ho fatto tutto io, lui muoveva solo le braccia… Il merito poi alla fine se lo prendeva lui”.

Successivamente, Giancarlo Magalli ha rivelato un curioso aneddoto su Raffaella Carrà con un retroscena relativo a Gianni Morandi: “Cosa dissi a Buoncompagni di lei? La Rai ci aveva chiesto di scrivere un programma nuovo per mezzogiorno. Noi analizzammo il pubblico e pensammo che quello giusto fosse Gianni Morandi. Lui accettò, poi invece all’ultimo momento si è spaventato ed ha cambiato idea. Gianni mi propose Raffaella e infatti ebbe ragione; il programma ha avuto grande successo”. In conclusione, il conduttore ha scherzato su l’amicizia ai tempi della scuola con Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo: “Chi rimorchiava di più? Io avevo un motorino rotto, Draghi era molto serio; Montezemolo invece aveva già un bel 7 e 40 quindi… Con Mario eravamo amici, era sempre il primo della classe e un po’ lo odiavo per questo”.











