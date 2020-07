Giancarlo Magalli prende in giro Adriana Volpe/ “0,9%” a Ogni Mattina, lui esulta…

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe, nuovo round. Quella tra i due ex colleghi è ormai una guerra infinita, alimentata da frecciatina a distanza. È quello che è accaduto anche nelle ultime ore, quando Magalli ha deciso di replicare ad una stoccata della Volpe e del collega Alessio Viola in onda a “Ogni Mattina“. Quest’ultimo, in occasione del 45esimo compleanno, ha spento le candeline proprio in diretta nella trasmissione di Tv8. Adriana, così come fece nell’ormai noto episodio del 2017 che diede il via alla guerra con Magalli, ha sottolineato l’età del collega: “Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!”. Viola, ricordando gli insulti di Giancarlo Magalli quando rivelò la sua età, l’ha allora sarcasticamente ammonita: “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età…”

Giancarlo Magalli torna a pungere Adriana Volpe: “Meglio se sta zitta!”

Il riferimento pungente è chiaro ed è arrivato dritto a Giancarlo Magalli che, si sa, non è noto per rimanere in silenzio di fronte ad episodi simili. Così, dopo la stoccata della Volpe e di Alessio Viola, ha replicato con un post al vetriolo. si tratta di una cifra, “0,9%” come lo share basso registrato dalla nuova trasmissione della Volpe. Accanto c’è una faccina che emula lo “zitti tutti”. Non sono mancati i commenti di coloro che hanno trovato scorretta questa esultanza di Magalli, che ha però prima scritto “Chi deve capire capisca” e poi chiarito “Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta!”



