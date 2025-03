La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata al giorno del compleanno di Mina; 85 anni per la cantante e regina della musica italiana. Per l’occasione tra ospiti e filmati si ripercorrono momenti cruciali non solo nella carriera dell’artista ma in generale della tv e con riferimento anche ad altri protagonisti. Spicca il racconto di Giancarlo Magalli a proposito di Fabio Fazio; non molti sanno che, come raccontato dal conduttore, l’esordio del giornalista fu proprio merito della lungimiranza dell’ex volto de I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli ha raccontato oggi a La Volta Buona di questo maxi-casting indetto dalla Rai; migliaia di persone accorsero, aspiranti attori e conduttori. Dei tanti, solo 3 vennero scelti: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e appunto Fabio Fazio. Quest’ultimo venne poi proposto dal conduttore a Raffaella Carrà che, racconta Magalli, all’inizio era anche scettica: “Ogni volta che le proponevo qualcuno pensava fosse qualcuno di poco valore, poi cambiava idea…”. Ai tempi il giornalista veniva appunto annunciato come attore, precisamente imitatore; poco più che maggiorenne, era appunto solo all’alba della sua carriera televisiva.

Giancarlo Magalli ‘bacchetta’ Fabio Fazio: “Poteva ringraziare anche me…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Giancarlo Magalli ha simpaticamente ‘bacchettato’ proprio Fabio Fazio. Il conduttore, nel 2019, invitò a Che tempo che fa proprio Raffaella Carrà e come sottolineato da Caterina Balivo l’occasione fu propizia per i ringraziamenti a proposito dei suoi esordi. A tal proposito Magalli ha dunque ‘tuonato’: “Ha ringraziato lei capito, mica ha ringraziato me”. Una stoccata del conduttore ma sicuramente goliardica, rincarata poi da un’ulteriore considerazione: “A me non mi ha mai invitato” – poi si corregge – “1 volta, avrà intervistato migliaia di persone ma io sono andato solo una volta”. Chissà che non arrivi un nuovo invito da parte di Fabio Fazio per Giancarlo Magalli al fine di rimediare a questo simpatico ‘risentimento’ del conduttore.