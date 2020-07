Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo/ “Ha detto che ho cacciato lui e…”

Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. Ad annunciarlo è il conduttore de I Fatti Vostri con un post su Facebook. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha scritto Magalli sulla propria pagina pubblicando un post con la foto di Marcello Cirillo e la parola “querelato” in primo piano. La querelle tra il conduttore de I Fatti Vostri e i suoi ex colleghi, dunque, continua. Dopo quella con Adriana Volpe, è iniziata quella con Marcello che, secondo quanto sostiene Magalli, in diverse interviste avrebbe parlato male di lui dichiarando anche cose non vere. Ma quali sono i veri motivi che hanno spinto Magalli ad agire legalmente contro Cirillo? A spiegarlo è un commento del conduttore sotto il post in questione.

GIANCARLO MAGALLI QUERELA MARCELLO CIRILLO: “NON HO MAI CACCIATO NESSUNO”

Sarebbero state alcune dichiarazioni di Marcello Cirillo ad aver infastidito Giancarlo Magalli che avrebbe così deciso di difendersi non con un’intervista, ma con un’azione legale. A svelare tutto è il conduttore che, in un lungo commento scritto sotto il suo post, svela ai fan tutti i motivi della querelle contro Cirillo. “A parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”, ha scritto Magalli rivolgendosi agli utenti. Magalli, poi, aggiunge ulteriori dettagli al suo risentimento nei confronti di Marcello Cirillo che lo avrebbe accusato di ironizzare “sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas dipingendomi come un figlio cinico e spietato”. Infine, il conduttore de I Fatti Vostri spiega che la madre non ha mai avuto il Parkinson e che la “battuta sulle maracas” la fece Bruno Lauzi che, purtroppo, quella malattia l’aveva davvero. Come risponderà Marcello Cirillo?





