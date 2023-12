Giancarlo Magalli rivelazione su Pippo Baudo “Si è offeso per una mia battuta”/ “Amici da 30 anni”

Giancarlo Magalli, rivelazione su Pippo Baudo: “Amici da trent’anni ma una volta si è offeso”

Tiberio Timperi nella puntata di oggi de I Fatti Vostri ha avuto ospite Giancarlo Magalli, storico conduttore del programma mattutino di Rai2. Il conduttore reduce da una brutta malattia che per sua fortuna ha sconfitto e battuto ha ripercorso la sua carriera raccontando il suo rapporto con un altro mostro sacro della televisione: Pippo Baudo. Magalli ha ammesso che tra i due c’è un rapporto di affetto e stima che dura tanti anni ma una volta hanno avuto un piccolo screzio che ancora ricorda.

Nel dettaglio, Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri ha confessato: “Una volta si offese per una battuta che gli feci ma gli passò subito facemmo subito pace” Non ha voluto rivelare che tipo di battuta ha fatto e cosa gli ha detto ma ha continuato ammettendo che con Pippo Baudo in decine di anni di amicizia e colleganza sono sempre andati d’accordo ed hanno avuto un rapporto splendido che continua ancora oggi. Per Giancarlo Magalli Pippo Baudo è una persona estremamente intelligente, un grandissimo professionista che ha anche senso dell’ironia e dell’autoironia.

Pippo Baudo e la confessione di Giancarlo Magalli: “A Papaveri e Papere era lui a dirmi di prenderlo in giro”

Giancarlo Magalli e Pippo Baudo hanno condotto insieme solo due programmi Papaveri e Papere e Mille Lire al mese. Durante la prima trasmissione Magalli spesso prendeva bonariamente in giro Baudo con frecciate e battutine. Ebbene ospite oggi a I Fatti Vostri, Magalli ha confessato che fu proprio il conduttore e presentatore siciliano a consigliargli di scherzare in questo modo per renderlo più simpatico agli occhi dei telespettatori: “Pippo è una persona spiritosa e divertente io avevo cominciato a fare battutine e prese in giro e mi sembrava un po’ esagerato. E lui mi ha spinto a continuare, aveva capito che lo rendevo simpatico.”

La chiacchierata di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri con Tiberio Timperi si è conclusa con una gradita sorpresa per tutti, Pippo Baudo è intervenuto in collegamento telefonico per ricordare le esperienze passate con Giancarlo Magalli, che ha definito un ottimo amico e per elencare i tantissimi volti noti che nel corso degli anni ha scoperto e lanciato oltre che per augurare a tutti delle buone Feste.











