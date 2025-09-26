Giancarlo Magalli e il racconto autoironico sulla malattia a La Volta Buona di Caterina Balivo: “Ho dovuto prendere una marea di medicine…”.

A La Volta Buona si parla di ‘eterna giovinezza’, con focus sulle linee guida da seguire per una corretta alimentazione e uno stile di vita equilibrato. Tra gli ospiti in studio anche Giancarlo Magalli che si conferma dotato di un’estrema autoironia anche quando si tratta di parlare di circostanze particolarmente delicate, come la malattia. Il conduttore in passato ha dovuto fare i conti con un linfoma, poi con un problema alle coronarie; in particolare per la prima patologia rischiava di avere soli 2 mesi di vita. Fortunatamente, grazie alle cure necessarie, non solo è guarito ma è anche tornato in splendida forma.

Si parte da una clip che ritrae Giancarlo Magalli in doccia alle prese con le sue doti canore; nessun filmino privato, come da lui stesso sottolineato in modo scherzoso, bensì un estratto di un film. Da qui le battute sul fisico di allora e la tempestiva battuta pronta del conduttore: “Sono dimagrito grazie alle malattie che ho avuto, ve la consiglio come dieta! un linfoma e 4 bypass si perdono un sacco di chili”.

Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “Mi avevano dato 2 mesi di vita per il linfoma, ora sto bene”

Un pizzico di ironia che però cela la sofferenza di quei momenti, del calvario della malattia che ha messo a dura prova l’umore di Giancarlo Magalli ma, a suo dire, senza reali sofferenze dal punto di vista fisico. “Ora sto benissimo, non ho mai sofferto o avuto un dolore. Ho dovuto prendere una marea di medicine, qualcosa ancora prendo…”. Il conduttore è stato poi incalzato proprio sui 2 mesi di vita a causa del linfoma, spiegando: “Ho dovuto fare la chemioterapia e la radioterapia e fortunatamente sono guarito… Poi mi sono dovuto operare per le coronarie, non le avevo più; ora ho 4 bypass”.