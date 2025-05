L’irriverenza è un marchio di fabbrica per Giancarlo Magalli, anche correndo il rischio di lasciarsi andare a considerazioni non del tutto passabili in determinate fasce orarie. Nel pomeriggio di Rai Uno in compagnia de La Volta Buona di Caterina Balivo, ad esempio, non era forse il momento giusto per un piccolo scivolone hot del conduttore. Si parlava di Stefano De Martino, nello specifico con alcuni aneddoti dell’amico Marcello Sacchetta anche lui ospite oggi nel salotto della Balivo. Il ballerino, senza entrare nello specifico, ha parlato di tante esperienze non raccontabili e vissute con il conduttore e amico; soprattutto nel merito delle ‘nudità’. Su questo concetto è stato appunto incalzato Giancarlo Magalli che ha pensato bene di lasciarsi andare ad una battuta piuttosto irriverente.

Giancarlo Magalli e la battuta ‘spinta’ su Francesca Manzini, lei spiazzata a La Volta Buona: “Ma che stai dicendo?”

“A cosa stavo pensando? A Marcello Sacchetta e Stefano De Martino nudi; però non mi davano voglia nessuno dei due…”. Queste le parole di Giancarlo Magalli dopo aver ascoltato il racconto del ballerino; non si ferma qui il conduttore che, con Francesca Manzini al suo fianco, non ha nascosto una specifica preferenza in termini di ‘nudità’. “La Manzini nuda è diverso…”, occhi spalancati da parte dell’attrice letteralmente spiazzata dalla battuta del conduttore: “Ma che stai dicendo?!”.

Interviene ovviamente anche Caterina Balivo che, piuttosto contrariata, ha cercato di spostare l’attenzione dallo scivolone hot di Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “No, aspetta; se incominci anche tu a dire determinate cose…”. La conduttrice ha poi chiosato: “Basta, usciamo da questo impasse culinario, per non dire altro!”. Ovviamente l’intento del conduttore era strappare un sorriso non certo quello di mettere in imbarazzo Francesca Manzini e la conduttrice del talk pomeridiano; forse la fascia oraria non era delle più calzanti per un siparietto ‘hot’.