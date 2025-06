Il tema dei disturbi alimentari, delle derive che spesso riguardano i social a proposito di commenti non sempre inclini al supporto, è quanto mai delicato e al contempo discusso. Forse, seppur con intenti ironici, il commento di Giancarlo Magalli oggi a La Volta Buona non è stato dei più felici a proposito dell’argomento. Il conduttore ha cercato di fare una battuta infelice coinvolgendo Mario Adinolfi, attualmente all’Isola dei Famosi 2025, ma l’irriverenza a proposito della sua condizione fisica ovviamente non è stata accolta in maniera particolarmente positiva come dimostrato anche dall’intervento di Caterina Balivo poco dopo il commento.

Si parlava con Raz Degan e della sua scelta di digiunare per 10 giorni; interviene Samantha De Grenet – anche lei ospite a La Volta Buona – che ricorda di come all’Isola dei Famosi con l’attore si ritrovarono a vivere un’esperienza simile i primi giorni a causa della mancanza del fuoco necessario per cuocere gli alimenti. Coglie l’assist Giancarlo Magalli per mettersi in evidenza con una delle sue battute pungenti ma sempre ironiche e mai con reali intenti offensivi, ma questa volta è forse uscita male: “Chiediamo a Mario Adinolfi, quello si è mangiato un cameraman di notte!”.

Caterina Balivo richiama Giancarlo Magalli dopo la battuta infelice su Mario Adinolfi: “Evitiamo ironia sui corpi delle persone!”

Come anticipato, la gaffe di Giancarlo Magalli su Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025 – con un evidente riferimento al fisico del giornalista – non è passata inosservata alla conduttrice de La Volta Buona: Caterina Balivo. Lei, sempre attenta su queste tematiche e sul mantenere l’ordine tra i presenti in studio, ha infatti chiarito: “Con Giancarlo capita spesso di scherzare e fare battute ma quella verso il collega giornalista non è stata apprezzatissima”. Caterina Balivo ha poi chiosato: “Evitiamo battute sui corpi delle persone; se lo fa la persona interessata va bene, è autoironia. Se la battuta la fa qualcun altro la percezione è diversa”.