Giancarlo Magalli “Se prendessi il Coronavirus morirei”/ “Adriana Volpe? Dispiace…”

Giancarlo Magalli è uno dei pochi volti tv rimasti ancora in onda. Lui si definisce un impavido e in un’intervista al settimanale Oggi rivela: “Se la Rai non mi ferma io non mi fermo”. E’ in nome di questa filosofia che il conduttore ha deciso di andare oltre lasciandosi alle spalle tutti quei programmi che si sono fermati e i colleghi che si sono rintanati in casa anche se la sua situazione non è delle più rosee. In particolare, Giancarlo Magalli ammette di essere uno di quei soggetti che le autorità definiscono a rischio per via delle sue patologie in questa emergenza Coronavirus: “Io sono iperteso, diabetico e ho più di 70 anni. Se prendo il Coronavirus non mi ricoverano, vado direttamente all’obitorio. Però forse sono incosciente”. Giancarlo Magalli continua ad andare avanti “perdendo i pezzi” giorno dopo giorno tant’è che si prepara addirittura a fare le veci del cameraman se ce ne fosse bisogno in futuro: “Ogni settimana perdiamo un pezzo. Già mi vedo che mi riprendo tenendo la telecamera”.

GIANCARLO MAGALLI TORNA A PARLARE DI ADRIANA VOLPE E..

Alla fine Giancarlo Magalli ha scherzato anche sulla sua possibilità di essere Primo Ministro o Presidente della Repubblica parlando anche del suo ex compagno di scuola Mario Draghi adesso possibile nuovo volto della politica italiana e poi non poteva non chiudere con una battuta su Adriana Volpe: “Io vorrei chiudere tutta questa faccenda, è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in Tribunale? In ogni caso , ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”.



