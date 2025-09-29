Giancarlo Magalli affonda Katia Ricciarelli: le accuse reciproche

Da giorni, ormai, Katia Ricciarelli è al centro di critiche e polemiche. Il motivo? Dopo la morte del suo ex marito Pippo Baudo, la cantante ha iniziato a rilasciare dichiarazioni molto pesanti sulla segretaria e “braccio destro” del conduttore, Dina Minna, accusandola di averle impedito di stare vicino a Pippo durante i suoi ultimi giorni. A tal proposito, Katia è stata più volte ospite a Verissimo, dove ha ripercorso la sua relazione con Baudo, svelando anche dettagli spesso spiacevoli. Al che, i suoi interventi hanno attirato diverse critiche da parte degli spettatori e di diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Giancarlo Magalli.

Secondo il presentatore, infatti, la Ricciarelli starebbe parlando troppo della sua relazione con Pippo, toccando argomenti delicati senza conoscere davvero la vita dell’ex marito durante i suoi ultimi anni di vita. Di conseguenza, Katia, sempre ospite da Silvia Toffanin, ha attaccato Magalli e ha confessato che, se potesse, gli darebbe “una bella sberla“.

Magalli attacca Katia Ricciarelli: cos’ha detto

D’altro canto, Magalli non si è fatto attendere e ha replicato a Katia Ricciarelli con un lungo comunicato sul suo profilo Facebook. Il conduttore ha spiegato non avere nulla contro Katia, ma di essersi sentito in dovere di smentire la sua versione, essendo a conoscenza di dettagli nettamente diversi rispetto a quelli raccontati dall’ex vippona. Successivamente, ha preso le difese di Dina Minna e ha insinuato che Katia si starebbe approfittando di questa polemica solo per avere più spazio in televisione e compensi economici. “Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita”, ha scritto.