Giancarlo Magalli/ “Sono zitellone. Adriana Volpe? Solo con lei… (Vieni da me)

Non ha peli sulla lingua Giancarlo Magalli che lava i panni sporchi in tv. Ospite di Vieni da me, il conduttore de I Fatti Vostri, schietto e sincero come sempre, non le manda a dire raccontando tutti i retroscena, finora, mai raccontati, della sua vita privata e professionale partendo dal suo passato di animatore. “Sono stato il primo in Italia. Mi sono inventato un mestiere che mi è poi servito e poi gli animatori avevano un certo fascino ed io che, all’epoca pesavo 30 kg in meno, mi fidanzavo ogni giorno“, svela il conduttore. Oggi, però, nella vita di Magalli non c’è alcuna donna: “sono zitellone”, svela il conduttore smentendo tutti i gossip che sono circolati sul suo conto. La carriera televisiva di Magalli è lunga e piena di successi. Il conduttore, tuttavia, svela che, oggi, vorrebbe condurre anche un quiz, ma per ora, non è ancora arrivata la grande occasione. I veri panni sporchi, tuttavia, si lavano quando si arriva a parlare di Adriana Volpe con cui il rapporto non è mai stato idilliaco.

GIANCARLO MAGALLI: “HO AVUTO PROBLEMI SOLO CON LEI”

Nel corso degli anni, Magalli ha lavorato con tantissime donne con cui è sempre andato d’accordo. L’unica con cui ha avuto problemi è stata Adriana Volpe. “Ho avuto dei disaccordi solo con Heather Parisi, ma sono durati poco. Con Heather siamo ancora amici. Il discorso era: se con tante donne sono andato d’accordo e con una no, forse non è solo colpa mia” – spiega Magalli senza, tuttavia, nominare Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri, poi, aggiunge: “una volta è successo professionalmente di non trovarsi d’accordo con una collega. Io l’ho capito subito che non saremmo stati in sintonia, ma ho resistito per otto anni”, aggiunge Magalli. “Neanche per lei, però, non sarà stato facile”, commenta Caterina Balivo. “Sicuramente”, replica il conduttore. Un rapporto speciale è quello che ha con Raffaella Carrà: “le ho anche venduto casa. Io abitavo accanto a Boncompagni, poi mi sposai e lei decise di comprare quella casa dove vive ancora”, racconta. Magalli, poi, pur lasciando il ruolo di talent scout a Pippo Baudo, ammette di aver contribuito a scoprire tanti talenti nel corso della sua carriera come Simona Ventura: “ora mi ha fregato anche il posto al Collegio” – ironizza Magalli che poi aggiunge – “è giusto così anche perchè quest’anno Il Collegio parla degli anni ottanata, periodo in cui io non frequentavo la scuola”, conclude.

