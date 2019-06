Giancarlo Magalli/ Un maggio pieno di disavventure (Tv Talk)

Oggi, sabato 1 giugno 2019, Giancarlo Magalli sarà ospite di Tv Talk in occasione dell’ultima puntata della stagione, come sempre in onda su Rai 3 dalle ore 15.00 in poi. Le disavventure di Giancarlo Magalli non sono ancora terminate e sembra proprio che il mese di maggio non sia stato fra i più fortunati per il noto conduttore. Nelle prime settimane del mese infatti si è dovuto presentare per la causa avviata da Adriana Volpe, ancora con il dente avvelenato per quello che è accaduto l’anno scorso durante la co-conduzione de I Fatti Vostri. A spingere l’ex padrona di casa a puntare di nuovo il dito verso il collega è però un’intervista che Magalli avrebbe rilasciato al settimanale Chi e che lo obbligherà a presentarsi di fronte ai giudici di Milano il prossimo 15 luglio. Questo nonostante la richiesta dello stesso Pubblico Ministero di poter archiviare il caso per “inconsistenza dei fatti”. Lo scrive infatti il presentatore a mezzo social, chiarendo che “quella persona [la Volpe, ndr] e i suoi avvocati hanno fatto opposizione”. Non è detta comunque l’ultima parola, visto che il Giudice per le Udienze Preliminari potrebbe ancoa scegliere di procedere con l’archiviazione. Gli ultimi giorni dello scorso mese hanno rimesso inoltre al centro dei riflettori il noto conduttore, per via di un’altra causa in corso. Magalli ha scelto infatti di portare in giudizio la sorella Monica, che a suo dire avrebbe rubato diverse migliaia di euro ad un loro cugino. Una teoria che, come ricorda Il Fatto Quotidiano, è stata confermata dalla procura di Roma. Sembra che la somma sottratta riguardi una parte degli 800 mila euro che l’uomo le ha dato da gestire per suo conto, indotto dalla 57enne.

Giancarlo Magalli, Tv Talk: l’accusa alla sorella

Sempre senza peli sulla lingua Giancarlo Magalli, ospite oggi a Tv Talk, che ha etichettato di recente la sorella Monica come una truffatrice. Il presentatore infatti ha scelto di prendere le difese di un cugino che dalle prime indagini sarebbe stato raggirato dalla donna, accusata di contro ci circonvenzione d’incapace. Secondo l’ipotesi degli investigatori, pare che la 57enne non abbia solo convinto l’anziano a renderla amministratrice di un cospicuo patrimonio, ma lo avrebbe anche spinto a stipulare un’assicurazione sulla vita. In seguito al decesso dell’uomo, riferisce Il Messaggero, il premio sarebbe stato incassato dalla figlia di Monica Magalli. Una polizza “della durata di 10 anni con premio mensile di 269 euro”, citano i documenti ufficiali. Alcune settimane fa, Giancarlo invece è finito al centro del gossip per via di alcune parole pronunciate durante un’ospitata della Ventura nel suo programma I Fatti Vostri. In quell’occasione, il conduttore si è lasciato sfuggire di essere convinto che una delle sue ex vallette di Domani Sposi fosse chiaramente raccomandata. “Non se n’è mai più parlato”, ha sottolineato con un sorriso sornione sicuro che le “spintarelle” possano agevolare fino ad un certo punto.

