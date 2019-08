Giancarlo Magalli “venditore di scarpe”/ Foto “tacchi vertiginosi per gambe pelose..”

Giancarlo Magalli, in attesa d tornare in tv con la nuova stagione della trasmissione di Raidue “I Fatti vostri” s’improvvisa “venditore di scarpe” su Instagram. Il conduttore, sempre molto spiritoso, ironizza così su alcuni modelli di scarpe femminili. Non tutte le scarpe, infatti, sono belle e sensuali. In commercio, infatti, esistono anche dei modelli che mettono a dura prova la salute delle gambe e dei piedi di chi li indossa. E’ il caso del primo modello proposto da Magalli, adatto a tutte quelle ragazze che, non essendo altissime, cercano di guadagnare qualche centimetro indossando dei tacchi vertiginosi per i quali occorerrebbe prima seguire un corso di specializzazione. “Comunque ragazze, se siete diversamente alte (tipo me) con 81 euro la vita vi cambierà. Ma spenderete più di ortopedico”, scrive Magalli nella didascalia del primo modello di scarpe. Il secondo, invece, è più comodo, ma Magalli ironizza comunque sulle gambe pelose che si vedono in foto. “Le scarpe col tacco in Cina sono arrivate. La depilazione ancora non tanto”, scrive.

GIANCARLO MAGALLI VENDITORE DI SCARPE: L’IRONIA DEL CONDUTTORE CONQUISTA IL WEB

L’ironia del conduttore sulle mode improbabili del momento ha conquistato il popolo del web. Sono diversi, infatti, i commenti sotto le foto pubblicate da Giancarlo Magalli. “Solo vederle queste belle scarpe …mi fanno immaginare il reparto ortopedia…”, “Ma vogliamo parlare della bruttezza? Spero sia uno scherzo!”, “Ma vogliamo parlare della bruttezza? Spero sia uno scherzo!”, “Però sono scontate……peccato non approfittarne”, sono alcuni dei commenti. E ancora: “terribile”, “la ceretta no?”. Chi approfitterà, dunque, delle offerte proposte da Magalli?







