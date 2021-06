“Giancarlo Magalli via dai Fatti vostri”/ Chi è nuova conduttrice? Con lei una comica

Giancarlo Magalli verso l’addio ai “Fatti vostri”. La conduzione potrebbe passare a Veronica Maya, che però è al momento solo una delle diverse ipotesi. A riportarlo è TvBlog, secondo cui potrebbe aver già lasciato il programma con l’ultima puntata stagionale andata in onda. Complice il nuovo impegno nel game show che andrà in onda su Rai2 alle ore 17 da novembre, Magalli potrebbe quindi non tornare al timone dei “Fatti vostri” a settembre, quando è prevista la ripresa della trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì e scritta dalle autrici Giovanna Flora e Rory Zamponi. Ma l’addio di Giancarlo Magalli non dovrebbe essere l’unica novità, perché il cast dovrebbe essere quasi completamente rinnovato. Ad esempio, non ci dovrebbe essere una condizione solista, come accaduto finora appunto con Magalli, ma più corale. Confermati Umberto Broccoli, che si occuperà degli spazi storici, e Salvo Sottile che porterà invece i casi di truffa e affini di cui si è già occupato in questa edizione.

FATTI VOSTRI, NUOVA CONDUTTRICE E UNA COMICA

Ma torniamo alla conduzione dei “Fatti vostri”. Giancarlo Magalli saluta, arrivano invece due figure femminili che rinforzeranno e rinnoveranno la “squadra” della prossima stagione. Questo servirà anche a modificare la formula. Secondo TvBlog, verrà privilegiato più l’intrattenimento alla cronaca che ha sempre più acquisito spazio all’interno della trasmissione. L’idea è di affidare la conduzione ad un personaggio già navigato. Si fanno i nomi, oltre a quello di Veronica Maya, anche di Marisa Laurito, Gloria Guida e Monica Leofreddi, ma non sono da escludere novità. Dovrebbe esserci l’ingresso di un volto comico, ma sempre femminile. Si parla di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino. Invece Giancarlo Magalli, che secondo il portale si era offerto di fare una staffetta alla conduzione dei “Fatti vostri”, comincerà i provini per i concorrenti del nuovo programma che andrà in onda nel pomeriggio feriale di Rai2. Ma Michele Guardì gli avrebbe fatto sapere che le porte del programma saranno sempre aperte per lui.

