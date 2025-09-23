Il giornalista Giancarlo Siani - ucciso per mano della mafia - era fidanzato con una ragazza bionda di nome Daniela di cui si sa poco o nulla

Una penna che ha fatto tramare la camorra che da anni è legata alle alte sfere del potere cosiddetto legale, quella del giornalista Giancarlo Siani che quarant’anni fa è stato assassinato da due killer del clan Nuvoletta per ordine, tra gli altri, di Totò Riina. Nel fiore degli anni la sua vita è stata recisa da otto pallottole lasciando disperati i membri della sua famiglia, ma anche la sua fidanzata Daniela, di cui si hanno solo due foto in totale, una in cui guarda amabilmente il suo amore e l’altra che è in calce all’articolo.

Dal giorno del funerale in poi questa ragazza bionda si è chiusa nel suo dolore, non ha mai spettacolarizzato la sua perdita, ed è tornata a lavorare all’hotel Aequa a Vico Equense, senza mai partecipare a convegni di commemorazione. Come si legge in un articolo di Elia Fiorillo su Realtasannita la donna è morta “volata in cielo per ricongiungersi con il suo primo amore”.

Daniela, la fidanzata di Giancarlo Siani e il ricordo del presidente Mattarella: “È stato un feroce assassinio”

Non si sa null’altro di Daniela, la fidanzata di Giancarlo Siani, ma di quest’ultimo resta il coraggio di non aver ceduto alle scorciatoie, l’esempio di onestà intellettuale che molti giornalisti dovrebbero avere, e poi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha voluto ricordare usando parole molto forti: “Quel feroce assassinio è parte incancellabile della nostra storia”.

E sempre Mattarella ha detto chiaramente che uccidere i giornalisti significa “uccidere le nostre libertà”. Se si vuole mantenere viva la sua memoria e se si vuole ripercorrere la sua vita stasera su Rai3 andrà in onda un documentario proprio sul coraggioso giornalista che ha combattuto la mafia con la sua penna.

