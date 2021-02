Giancarlo tra Angela e Alessandra, Uomini e Donne/ Un appuntamento mancato…

Il cavaliere Giancarlo tra Angela e Alessandra nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Dopo lo spazio dedicato a Riccardo Guanieri e Roberta Di Padua che regaleranno un colpo di scena al pubblico di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi dovrebbe continuare con Giancarlo. Il cavaliere stava frequentando Alessandra, ma non avendole ancora concesso l’esclusiva, ha deciso di cominciare a conoscere anche Angela. Una decisione che farà infuriare Alessandra che aveva prenotato una camera per loro due per trascorrere ancora più tempo insieme. Giancarlo, però, ha rinunciato all’appuntamento e Alessandra ha dovuto mangiare da sola. La dama, arrabbiata, darà vita ad un confronto con il cavaliere avendo poi un battibecco anche con Tina Cipollari.

ALESSANDRA CHIUDE CON GIANCARLO

In studio, Alessandra ammetterà di essere infastidita dall’atteggiamento di Giancarlo con cui il rapporto sembrava aver raggiunto livelli importanti. Nonostante tutto, la dama si mostrerà ancora titubante sul da farsi e si confronterà con Tina Cipollari secondo cui dovrebbe chiudere definitivamente. Dopo un botta e risposta, Alessandra deciderà di chiudere definitivamente con Giancarlo. Come reagirà quest’ultimo? Il cavaliere accetterà la decisione della dama o farà di tutto per convincerla a dargli una seconda possibilità? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Dalla anticipazioni pare che la decisione di Giancarlo sia definitiva. Andrà davvero così?



