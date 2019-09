Giandomenico Mesto, marito di Sara Facciolini/ Dal calcio al mondo del crossfit

Giandomenico Mesto dal calcio al crossfit

Conosciuto come ex calciatore italiano, Giandomenico Mesto ha militato a lungo nel ruolo di difensore ed in seguito all’addio al pallone, ha trovato una sua dimensione nel crossfit. Il pubblico italiano forse lo conoscerà poco però come marito di Sara Facciolini, una delle concorrenti che vedremo a Tale e Quale Show 2019. Per gli sportivi tra l’altro Sara è sempre stata non solo ballerina e valletta in due dei programmi di Carlo Conti, ma è anche conosciuta come Lady Mesto. Il loro matrimonio tra l’altro risale al giugno di sette anni fa, quando la coppia, ormai fidanzata da oltre dieci anni, ha scelto di celebrare il rito presso la Basilica Cattedrale di Monipoli. Come si sono conosciuti? Grazie ad una festa organizzata per presentare il Reggina, dove all’epoca militava l’ex calciatore. Durante il party, Sara ha scelto proprio Giandomenico come suo partner per un ballo ed è così che, racconta Spazio Napoli, è nato il loro grande amore. Qualche anno dopo hanno anche allargato la famiglia, accogliendo nel loro nido la piccola Nina. Per l’occasione Sara ha scelto di partorire nella sua Sanremo, anche per essere più vicina ai suoi genitori e per condividere qualcosa di speciale con la città in cui è nata, ha dichiarato a Riviera 24.

Giandomenico Mesto: l’incontro con Sara Facciolini

Giandomenico Mesto non ha avuto alcun dubbio sul fatto che Sara Facciolini fosse la donna della sua vita. La concorrente di Tale e Quale Show 2019 lo ha colpito fin dal primo incontro, anche se hanno impiegato diversi anni prima di ritrovarsi insieme davanti all’altare. In occasione della nascita della loro bambina, Nina, Sara ha deciso di prendersi una breve pausa dal mondo della tv, costretta a mettere uno stop al ballo. Per il loro matrimonio, Mesto ha invece deciso di fare le cose in grande e regalare alla sua futura sposa un giorno da favola. Ferrari nera per allontanarsi dalla chiesa, subito dopo il sì, e tanti cittadini presenti all’esterno per applaudire ai due neo consorti. “Mai e poi mai avrei immaginato che sarebbe diventato mio marito“, ha dichiarato tempo dopo Sara a Radio Gol, parlando anche della volontà del marito di entrare nella squadra del Napoli. La sua maglia più importante, senza dubbio, anche se oggi Mesto ha trovato la sua dimensione nel crossfit ed è riuscito anche a cambiare del tutto il suo fisico. Anche se in realtà, come ha rivelato a Il Mattino, si tratta ancora di “un progetto tra tanti“. Niente di certo quindi per Mesto, per ora in contatto con il Geona e pronto a ritornare anche sul campo, anche se in veste diversa rispetto a quella di calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA