Giandonato Salvia, Nuovi eroi/ Creatore di un app sociale per economia di prossimità

Giandonato Salvia tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Stefano Caccavari premiato tra i cittadini “per il suo contributo nella promozione di un uso sociale delle nuove tecnologie”. Il giovane economista di ispirazione cattolica nel 2019 è arrivato in finale al Primo Festival dell’Economia Civile con l’applicazione per smartphone TUCUM che mette al centro il suo territorio e i più bisognosi.

Giandonato Salvia premiato dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Giandonato Salvia, il cittadino insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Cresciuto a Monopoli da padre, ostetrico e ginecologo spesso missionario in Africa, Giandonato si avvicina sin da bambino alla povertà più estrema. Per questo motivo una volta diventato grande decide di dedicare la sua vita a combattere la miseria e povertà. Come? Per farlo inventa e realizza un’app che mette al centro il suo territorio e i più bisognosi. Si tratta di TUCUM, app per smartphone, con cui è arrivato in finale al Primo Festival dell’Economia Civile.

Nel 2019 pubblica anche il saggio “Economia sospesa – il Vangelo (è) ingegnoso” in cui spiega la genesi dell’applicazione TUCUM che di fatto teorizza e realizza l’economia sospesa traendo spunto dal famoso caffè sospeso di Napoli. L’applicazione inventata da Giandonato permette alle persone in difficoltà di ritirare ciò di cui hanno bisogno presso una rete di partner del progetto (negozi, farmacie, artigiani, liberi professionisti) con un solo grande obiettivo: favorire la coesione sociale, l’identità collettiva, “lo sviluppo di una economia di prossimità”.











