Gianfilippo Lavuri e Alessandro Calabrese/ Ex di Federica Lepanto tra amore e addii

Gianfilippo Lavuri e Alessandro Calabrese sono i due ex che Federica Lepanto si è lasciata alle spalle dando il via al suo nuovo percorso a Temptation Island 2019. La tentatrice, nota soprattutto per aver conquistato la vittoria nella casa del Grande Fratello, oggi è single, dopo aver concluso, qualche mese fa, una storia d’amore proprio con Lavuri. La loro rottura, però, ha avuto diversi strascichi, dal momento che Gianfilippo Lavuri, lo scorso dicembre, le ha sferrato un duro colpo pubblicando uno scatto in compagnia della sua nuova fidanzata. L’immagine è stata criticata proprio dalla Lepanto, che per manifestare il suo dissenso ha condiviso, sui social, una più che eloquente metafora. Paragonando il suo ex a una auto, l’ex gieffina ha sottolineato: “Ho avuto una macchina per più di due anni. Ogni tanto qualche allarme, ma tutto sotto controllo. Poi nell’ultimo periodo […] sembrava non volesse camminare più. Allora l’ho lasciata riposare […] ma il giorno di Natale scopro che la macchina mi è stata rubata”.

Un nuovo amore per Gianfilippo Lavuri

Dopo aver archiviato la sua storia d’amore con Federica Lepanto, Gianfilippo Lavuri non perde occasione di condividere sul suo profilo ufficiale scatti di coppia che lo immortalano in compagnia della sua nuova fidanzata. Di lei sappiamo soltanto che potrebbe chiamarsi Roberta, che ha i capelli castani e che con il suo sorriso ha regalato una serenità tutta nuova all’ex fidanzato della Lepanto. Dopo lo scatto con il quale Lavuri ha annunciato l’inizio della loro love story, i due si sono lasciati immortalare in quel di Venezia, dove, in occasione delle festività di San Valentino, si sono recati per una piacevole vacanza romantica. Lo scatto è stato commentato da numerosi follower, ma a spiccare è il like di Alessandro Calabrese, ex fidanzato della Lepanto. Dopo i loro trascorsi sentimentali con l’ex gieffina, tra i due ragazzi è nato un sentimento di amicizia?

Alessandro Calabrese: “Lidia? Un amore come quello…”

Alessandro Calabrese ha recentemente ripercorso l’avventura al Grande Fratello e la sua storia con l’ex Lidia Vella in un’intervista concessa a Sandra Barone per Metropolitanmagazine.it. Del suo percorso nel reality spiega di non essersi “goduto la permanenza nella casa”, ma di essere stato “male per 3 mesi” e in particolare “da quando la produzione ha deciso di fare entrare nella casa la mia ex fidanzata Lidia Vella”. La Vella con la sua ira è riuscita infatti a spazzare via il tiepido sentimento nato tra Calabrese e La Lepanto, rinchiusi nel garage in perfetta solitudine per le prime settimane. “Era praticamente il mio unico punto debole, l’unico modo per distruggermi”, spiega Calabrese parlando della sua ex storica. “La sua presenza mi ha reso fragile, altrimenti, lo dico sinceramente: il Grande Fratello l’avrei vinto sicuro perché comunque ero un personaggio forte”. Tuttavia, non nasconde che il sentimento per Lidia Vella era fortissimo: “Un amore come quello che io ho provato per Lidia non esiste, avrei dato la mia vita per lei”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA