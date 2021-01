Gianfranco Apicerni/ Dal trono a C’è Posta per te: “Daniella Moraes mi ha aiutato..”

Gianfranco Apicerni, dal trono di Uomini e donne a C’è Posta per te

Gianfranco Apicerni, dal trono a C’è Posta per te. Chi lo ha conosciuto come simpatico e divertente tronista pronto ad essere felice con la sua Valeria Bigella, qualche tempo dopo lo ha trovato sul sellino del programma di Canale5. Da allora è passato del tempo e adesso Gianfranco non solo ha messo da parte la sua esperienza nel dating show ma anche quella che è stata la sua donna dell’epoca, Valeria Bigella (non senza polemiche). Qualche anno dopo infatti la corteggiatrice è tornata per poi lasciare il programma con l’ex fidanzato Alessio ma anche in quel caso le cose sono naufragate. Adesso nella vita di Gianfranco c’è la sua bella compagna, la biondina Daniella Moraes alla quale, proprio in occasione del suo compleanno, ha scritto: “Grazie alla mia famiglia che amo più di me stesso e che devo tutto, alla benezinha minha che mi sta sempre accanto in tutti i momenti come solo lei sa fare”.

Gianfranco Apicerni e la fidanzata Daniella Moraes..

Le cose per Gianfranco Apicerni vanno a gonfie vele anche se la famosa svolta che gli ha cambiato la vita non è mai arrivata. In cuor suo ha sempre avuto voglia di sfondare nel mondo della televisione tant’è che, ancora prima di Uomini e donne, nel 2004, è stato uno dei protagonisti del Cervia di Ciccio Graziani in Campioni. Da allora sono passati 17 anni e Apicerni è ancora in sella, per adesso solo della bici di C’è Posta per te e, in amore, con la sua benezinha, il resto magari lo scopriremo strada facendo e seguendolo sui social dove è sempre molto attivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA