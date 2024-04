Gianfranco Cipriani D’Altorio e Rita De Michele, genitori di Francesca Cipriani/ L’assenza del padre e…

Gianfranco Cipriani D’Altorio e Rita De Michele, genitori di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, che sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha spesso parlato in televisione della sua infanzia e del rapporto con la mamma e il papà. La showgirl ha sofferto per la separazione dei suoi genitori quando aveva solo 8 anni: in quell’occasione, infatti, il padre abbandonò la famiglia e lasciò la loro casa per trasferirsi in America. Furono anni per lei complicati, segnati non solo dall’assenza del padre ma anche dal bullismo subito in età adolescenziale, per via di una malformazione al seno.

Gianfranco Cipriani D’Altorio e Rita De Michele, genitori di Francesca Cipriani, hanno sempre lottato per la serenità della figlia nonostante la separazione. In molte occasioni sono intervenuti in tv per darle supporto, nel corso dei programmi del piccolo schermo cui ha preso parte negli ultimi anni. Emozionante il video-messaggio che il padre le inviò durante il Grande Fratello Vip nel 2021: “Mi mancano le tue risate e la tua positività. Da quando sei nata hai portato felicità e spensieratezza, perché sei sempre stata vivace“.

Francesca Cipriani, le parole del padre: “Sono orgoglioso di te“

“Mi ricordo quando a tarda sera cantavi le canzoni dei cartoni animati, andavi all’asilo vestita da Barbie e con gli occhiali da sole rosa. Non sei mai cambiata. Abbiamo perso dei pezzi di vita insieme, ma sono orgoglioso di te. Non sai mentire, sei pura e buona e per me questo tuo essere è il regalo più bello che la vita mi ha fatto. Ti voglio tanto bene“: così si era concluso il commovente video-messaggio destinato alla figlia. Gianfranco Cipriani D’Altorio e Rita De Michele, genitori di Francesca Cipriani, hanno sempre voluto il bene della figlia.

A tal dimostrazione, anche mamma Rita era intervenuta nel corso di quell’edizione del Grande Fratello Vip, dedicandole bellissime parole: “I figli sono come gli aquiloni, si lasciano volare ma io tengo il filo stretto a me. Ti voglio bene da morire e sono contenta per te. Non ho altre parole, io sono emozionata questa sera”.











