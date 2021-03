Gianfranco Crespan morto a 83 anni/ Storico fondatore Gruppo Folkloristico Trevigiano

E’ morto Gianfranco Crespan, storico fondatore del gruppo Gruppo Folkloristico Trevigiano. La triste notizie che ha scosso il mondo della musica di Treviso e in generale veneta, è stata data dal gruppo Facebook “tosi e le tose del Gruppo Folkloristico Trevigiano”: «Il nostro amato Presidente Franco – si legge sulla pagina social – ci ha lasciati. In un mese così significativo per la storia del nostro gruppo, ora nei nostri cuori solo un vuoto incolmabile. Immensamente grati per aver potuto condividere con una persona così genuina, buona e speciale parte della nostra esistenza. Caro Franco sei stato un esempio per tutti, continueremo a portare avanti i tuoi insegnamenti. Vegliaci dall’alto».

Gianfranco Crespan aveva 83 anni ed era ricoverato da messi presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è morto quest’oggi. Non è ben chiaro quali siano le cause abbiano portato al suo decesso, ma sembra da escludersi il covid. Crespan lascia la moglie Adele e le tre amate figlie Elisabetta, Susanna e Valentina.

GIANFRANCO CRESPAN MORTO A 83 ANNI: IL SALUTO DEL GOVERNATORE ZAIA

Una passione, quella per la musica ma soprattutto per il folklore veneto, che Gianfranco Crespan coltivava ormai da anni, e dopo essere andato in pensione da elettrauto, si era dedicato esclusivamente al gruppo fondato quasi 50 anni fa. Un personaggio molto noto al punto che anche il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, lo ha ricordato: «Con chiunque si trovava parlava soltanto ed esclusivamente in dialetto veneto anticipando, con chi conosceva, che era l’unica lingua che sapeva. Ma così facendo esprimeva la sua cultura profonda, una conoscenza universale, ancorata in quelle tradizioni della nostra terra che ha riscoperto, valorizzato e difeso per tutta la sua vita». Il presidente dei veneti ha aggiunto e concluso: «Fu un grande comunicatore che riuscì ad appassionare alle tradizioni venete persone di tutte le età, grazie anche alle sue doti legate alla conoscenza della commedia veneta popolare, ma fu anche un attento conservatore di testimonianze della vita passata. La sua morte segna una grande perdita per Treviso e tutto il Veneto. Nel ricordarlo esprimo il mio cordoglio ai familiari».



© RIPRODUZIONE RISERVATA