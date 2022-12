Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele, genitori Francesca Cipriani/ L’incontro e…

Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele: i genitori di Francesca Cipriani

Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele sono i genitori di Francesca Cipriani. Un grande amore quello che c’è stato tra i due suggellato anche dalla nascita di Francesca. La coppia si è poi separata e poco dopo il padre ha lasciato l’Italia per tornare in America. Proprio il padre, durante la partecipazione della ex Pupa a L’Isola dei Famosi, ha voluto farle una sorpresa raccontato qualcosa di più sul loro rapporto. “La mia Francesca aveva solo otto anni quando l’ho abbandonata. Ho lasciato lei e sua sorella e sono partito per gli Stati Uniti. E Francesca da quel momento ha dovuto fare a meno di me. Sono stato un padre assente. Per questo adesso voglio chiederle scusa. E voglio dirle che, anche se non le sono stato vicino come avrei dovuto, lei è sempre stata nei miei pensieri e nel mio cuore” – ha detto Gianfranco Cipriani D’Altorio .

Il papà di Francesca Cipriani ha vissuto un’adolescenza molto complicata per una serie di problemi economici. All’età di 17 anni, infatti, ha perso entrambi i genitori e restando da solo con otto fratelli ha accettato l’aiuto di una prozia in America. Così ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Cleveland, dove ha studiato ed è stato adottato dalla prozia.

Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani: “è stata bullizzata da piccola”

Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele sono i genitori di Francesca Cipriani. La nuova vita in America del papà di Francesca gli faceva sentire nostalgia dell’Italia; così ad un certo punto è tornato a casa e in quell’occasione ha conosciuto Rita, la donna che ha amato e da cui ha avuto Francesca. “Mi mancava la mia famiglia. E infatti, dopo la laurea, presi tutti i risparmi che avevo e tornai a Sulmona per una vacanza. Una vacanza che durò più del previsto perché conobbi Rita, la mamma di Francesca, e me ne innamorai all’istante” – ha raccontato l’uomo. La storia tra i due è poi terminata, anche se Francesca ha un ottimo rapporto con entrambi genitori. Proprio la madre Rita De Michele, durante la partecipazione della figlia al GF VIP, ha raccontato: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo”.

Non solo, la donna ha poi parlato dei ritocchi estetici della figlia: “al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.











