Gianfranco D’Angelo è morto/ Ultime notizie: addio all’attore di Drive In

Gianfranco D’Angelo è morto al Policlinico “Angelo Gemelli” di Roma, dove si trovava ricoverato. A poche ore di distanza dalla scomparsa di Piera Degli Esposti, il mondo dello spettacolo si trova dunque a piangere la dipartita di un altro suo grande interprete, confermata dal suo ufficio stampa. L’attore comico, che avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 19 agosto, era anche doppiatore, imitatore e cantante. I suoi esordi risalgono agli anni Settanta, quando in Rai fece la sua apparizione in alcune trasmissioni di Raffaella Carrà (anche lei da poco deceduta) e di Sandra Milo.

Gianfranco D'Angelo/ Da impiegato all'amore con Anna Maria fino alle polemiche...

Fu allora che raggiunse la popolarità sul piccolo schermo, approdando poi negli anni Ottanta sull’allora Fininvest (oggi Mediaset, ndr), quando, insieme a Ezio Greggio, condusse la trasmissione cult di Italia Uno “Drive In”, che rappresentò un momento di rottura nella storia della televisione e in particolare di quella commerciale. Fra i suoi personaggi più celebri ve ne è uno, Armando, domatore di insuccesso, accompagnato da un cane di razza cocker, al quale cerca di far compiere numeri circensi al grido di “Has Fidanken”.

Il crimine non va in pensione/ Streaming del film su Rai 1 diretto da Fabio Fulco

GIANFRANCO D’ANGELO È MORTO: FU ANCHE CONDUTTORE DI “STRISCIA LA NOTIZIA”

Gianfranco D’Angelo era nato a Roma nel 1936 e prima di arrivare in televisione, dove nel 1988 condusse anche la prima, storica edizione di “Striscia la Notizia” con Ezio Greggio, si era formato sui palcoscenici dei teatri italiani, passando poi a lavorare al Puff, dietro “convocazione” di Lando Fiorini, fra il 1968 e il 1970. Fu poi selezionato da Garinei e Giovannini per il ruolo dell’arcivescovo tedesco in “Alleluja brava gente” con Renato Rascel e Gigi Proietti. In seguito, lavorò in numerosi cabaret d’Italia, fra cui il Derby di Milano, facendosi apprezzare al teatro romano “Il Bagaglino”, che gli permise di incontrare e misurarsi con artisti del calibro di Gabriella Ferri, Oreste Lionello, Enrico Montesano e Pippo Franco.

Gianfranco D'Angelo/ “Sbagliai ad andare dalla D'Urso, accuse assurde verso di me”

La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2019 e, in particolare, al film “W gli sposi”, diretto dal regista Valerio Zanoli. D’Angelo era padre di due figlie, Daniela e Simona, ambedue attrici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA